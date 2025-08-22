Юлия Свириденко анонсировала 11 решений Кабмина по ветеранам

Заседание Кабмина 22 августа. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабинет министров 22 августа провел заседание, которое было посвящено вопросам ветеранской политики. В результате было принято 11 решений.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

Решение правительства относительно ветеранов

Свириденко рассказала, что прежде всего сегодня одобрили законопроект об основах государственной ветеранской политики. Она пояснила, что он определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует поддержку: медицинскую, образовательную, социальную, правовую.

"Предусмотрены ветеранские пространства, услуги за средства госбюджета, увековечение памяти погибших. Все имеющиеся льготы и документы остаются в силе. Также поддержали законопроект о людях, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказала премьер.

По ее словам, уже осенью ожидается принятие этих законопроектов в составе Кодекса законов о Защитниках и Защитницах Украины.

Кроме того, Кабмин утвердил запуск программы адаптации для ветеранов и ветеранок, которые потеряли зрение. Также упростили доступ к средствам реабилитации — креслам колесным, белым тростям и другим спецсредствам.

В то же время иностранные военные, которые воюют или воевали в составе ВСУ, получат право на бесплатное стоматологическое лечение.

"Отдельно, решили, что государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны. Рада видеть слаженную работу министерств, чтобы каждый ветеран и каждая ветеранка имели возможность восстановиться и реализовать себя", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Напомним, 18 августа, Свириденко заявляла, что Кабмин может принять постановлениео выезде мужчин до 22 лет уже до конца недели. Сегодня на заседание правительство рассматривало этот вопрос.

Кроме того, премьер анонсировала изменения в системе соцвыплат, в частности, они будут касаться повышения базовой пенсии. Также она сообщила об увеличенной помощи при рождении ребенка для некоторых семей.