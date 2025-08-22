Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кабмин принял 11 решений по ветеранской политике — детали

Кабмин принял 11 решений по ветеранской политике — детали

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 13:56
Юлия Свириденко анонсировала 11 решений Кабмина по ветеранам
Заседание Кабмина 22 августа. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабинет министров 22 августа провел заседание, которое было посвящено вопросам ветеранской политики. В результате было принято 11 решений.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Решение правительства относительно ветеранов

Свириденко рассказала, что прежде всего сегодня одобрили законопроект об основах государственной ветеранской политики. Она пояснила, что он определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует поддержку: медицинскую, образовательную, социальную, правовую.

"Предусмотрены ветеранские пространства, услуги за средства госбюджета, увековечение памяти погибших. Все имеющиеся льготы и документы остаются в силе. Также поддержали законопроект о людях, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказала премьер.

По ее словам, уже осенью ожидается принятие этих законопроектов в составе Кодекса законов о Защитниках и Защитницах Украины.

Кроме того, Кабмин утвердил запуск программы адаптации для ветеранов и ветеранок, которые потеряли зрение. Также упростили доступ к средствам реабилитации — креслам колесным, белым тростям и другим спецсредствам.

В то же время иностранные военные, которые воюют или воевали в составе ВСУ, получат право на бесплатное стоматологическое лечение.

"Отдельно, решили, что государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны. Рада видеть слаженную работу министерств, чтобы каждый ветеран и каждая ветеранка имели возможность восстановиться и реализовать себя", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Напомним, 18 августа, Свириденко заявляла, что Кабмин может принять постановлениео выезде мужчин до 22 лет уже до конца недели. Сегодня на заседание правительство рассматривало этот вопрос.

Кроме того, премьер анонсировала изменения в системе соцвыплат, в частности, они будут касаться повышения базовой пенсии. Также она сообщила об увеличенной помощи при рождении ребенка для некоторых семей.

Кабинет министров ветераны политики Юлия Свириденко война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации