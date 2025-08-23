Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага — символ гордости и надежды

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: X/Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага. Сегодня — это символ веры и надежды для многих: тех, кто защищает Украину, кто возвращается из плена или остался на временно оккупированных территориях. Он объединяет украинцев по всему миру.

Об этом сообщили на сайте Офиса Президента Украины в субботу, 23 августа.

Поздравление Зеленского с Днем Государственного Флага Украины

"Сегодня важный день — день одной из наших самых сильных эмоций — ощущение, которое бывает, когда ты дома или когда ты узнаешь своих и свое. И где бы ты в мире ни был, в какую бы страну ты ни приехал, когда замечаешь украинский флаг, понимаешь, что рядом с тобой, может, и незнакомые тебе лично люди, но это точно знакомые сердца", — отметил глава государства.

Он добавил, что украинский флаг — это ощущение спасения для людей, которые возвращаются из российского плена. Это цель и мечта для многих украинцев на временно оккупированных территориях Украины. Этот флаг также символизирует самое дорогое для сотен тысяч наших воинов.

Торжества ко Дню Государственного Флага Украины. Фото: Офис Президента

"Я хочу поблагодарить сегодня всех — каждого, каждого, кто борется ради нашего государства и людей. Мы благодарим всех, кто работает в интересах Украины и нашей с вами независимости. Я благодарю каждого, кто свою личную силу добавляет к силе украинской нации. И обязательно помним наших героев разных времен, которые с нашим украинским флагом в руках, на шевронах или просто в сердце сражались ради нас, ради Украины, боролись за ее собственную волю и, к сожалению, погибли в боях", — отметил Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

