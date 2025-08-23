Видео
Главная Новости дня Символ надежды — Зеленский поздравил украинцев с Днем Флага

Символ надежды — Зеленский поздравил украинцев с Днем Флага

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 11:22
Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага — символ гордости и надежды
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: X/Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага. Сегодня — это символ веры и надежды для многих: тех, кто защищает Украину, кто возвращается из плена или остался на временно оккупированных территориях. Он объединяет украинцев по всему миру.

Об этом сообщили на сайте Офиса Президента Украины в субботу, 23 августа.

Читайте также:

Поздравление Зеленского с Днем Государственного Флага Украины

"Сегодня важный день — день одной из наших самых сильных эмоций — ощущение, которое бывает, когда ты дома или когда ты узнаешь своих и свое. И где бы ты в мире ни был, в какую бы страну ты ни приехал, когда замечаешь украинский флаг, понимаешь, что рядом с тобой, может, и незнакомые тебе лично люди, но это точно знакомые сердца", — отметил глава государства.

Он добавил, что украинский флаг — это ощущение спасения для людей, которые возвращаются из российского плена. Это цель и мечта для многих украинцев на временно оккупированных территориях Украины. Этот флаг также символизирует самое дорогое для сотен тысяч наших воинов.

Урочистості до Дня Державного Прапора
Торжества ко Дню Государственного Флага Украины. Фото: Офис Президента

"Я хочу поблагодарить сегодня всех — каждого, каждого, кто борется ради нашего государства и людей. Мы благодарим всех, кто работает в интересах Украины и нашей с вами независимости. Я благодарю каждого, кто свою личную силу добавляет к силе украинской нации. И обязательно помним наших героев разных времен, которые с нашим украинским флагом в руках, на шевронах или просто в сердце сражались ради нас, ради Украины, боролись за ее собственную волю и, к сожалению, погибли в боях", — отметил Зеленский.

Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Напомним, ранее мы писали о том, что глава государства сделал заявление относительно уступок территориями. Он подчеркнул, что Украина никому не подарит свою землю.

Также мы рассказывали о том, что Владимир Зеленский выступил с щемящей речью на форуме ветеранов Украины. Он отметил, что им обязана вся страна.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
