Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Залужный поздравил украинцев с Днем Государственного Флага

Залужный поздравил украинцев с Днем Государственного Флага

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 17:35
День Государственного Флага Украины — Валерий Залужный обратился к гражданам
Валерий Залужный. Фото: УНИАН

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к гражданам в День Государственного Флага. По его словам, для украинцев это не просто два цвета.

Об этом Валерий Залужный написал в Telegram в субботу, 23 августа.

Реклама
Читайте также:

День Государственного Флага Украины

"Для нас это не просто два цвета. Это клятва. Символ надежды, веры, смелости и героизма", — подчеркнул Залужный.

Прапор України
Флаг Украины. Фото: t.me/Zaluzhnui

По его словам, там, где украинский флаг — там мы дома. Он добавил, что никто в мире не понимает цену так, как украинцы.

Напомним, Новини.LIVE подробно рассказали, что необходимо знать о флаге Украины.

Кроме того, с праздником украинцев поздравил президент Владимир Зеленский. По его словам, флаг — это символ веры и надежды для многих.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к гражданам в День Государственного Флага Украины.

ВСУ Украина Валерий Залужный флаг Украины День государственного флага Украины День флага Украины
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации