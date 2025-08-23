День Государственного Флага Украины — Валерий Залужный обратился к гражданам

Валерий Залужный. Фото: УНИАН

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к гражданам в День Государственного Флага. По его словам, для украинцев это не просто два цвета.

Об этом Валерий Залужный написал в Telegram в субботу, 23 августа.

"Для нас это не просто два цвета. Это клятва. Символ надежды, веры, смелости и героизма", — подчеркнул Залужный.

Флаг Украины. Фото: t.me/Zaluzhnui

По его словам, там, где украинский флаг — там мы дома. Он добавил, что никто в мире не понимает цену так, как украинцы.

Кроме того, с праздником украинцев поздравил президент Владимир Зеленский. По его словам, флаг — это символ веры и надежды для многих.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к гражданам в День Государственного Флага Украины.