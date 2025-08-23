Відео
Головна Новини дня Прапор, якого боїться Росія — Сирський привітав зі святом

Прапор, якого боїться Росія — Сирський привітав зі святом

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 13:16
День Державного Прапора — Сирський привітав українців зі святом
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців з Днем Державного Прапора. Він зазначив, що цей — це символ волі українців. Це саме той прапор, якого боїться Росія.

Про це Олександр Сирський написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Сирський привітав з Днем Державного Прапора

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що синьо-жовтий стяг майорів над героями визвольних змагань понад сто років тому. Під цим прапором йшли в бій за державність воїни Армії Української Народної Республіки, Української галицької армії та Української повстанської армії. Зараз же наші воїни теж виборюють незалежність під майорінням українського стяга.

"У всьому світі знають, що синьо-жовтий прапор — це символ волі. Прапор, якого боїться Росія. Знамено народу, що бореться за свою незалежність і стримує російську орду, яка прагне вбити та знищити свободу. Цей прапор підіймають українські військові на передовій та у звільнених українських містах і селах. Активісти руху спротиву на тимчасово окупованих територіях. Українські спортсмени на п'єдесталах світових чемпіонатів", — додав Сирський.

Сирський привітав українців з Днем Прапора
Повідомлення Олександра Сирського. Фото: скриншот

Він наголосив, що наш державний прапор довіку майорітиме над Києвом. Сирський переконаний, що згодом його знову піднімуть його в Донецьку, Луганську, Сімферополі, Маріуполі, Бердянську та інших тимчасово окупованих містах.

"Дякую кожному захисникові та захисниці, які тримають стрій під нашим прапором. Хай це священне знамено надихає всіх українців, додає стійкості та віри у Перемогу", — додав Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський привітав українців з Днем Прапора. Він зазначив, що це символ, що об'єднує наших громадян по всьому світі.

Також ми розповідали про те, що у Філадельфії біля мерії підняли український прапор. Захід присвятили Дню Незалежності України.

Україна прапор Олександр Сирський свято День прапора України
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
