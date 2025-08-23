Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Флаг, которого боится Россия — Сырский поздравил с праздником

Флаг, которого боится Россия — Сырский поздравил с праздником

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 13:16
День Государственного Флага — Сырский поздравил украинцев с праздником
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага. Он отметил, что это — символ свободы украинцев. Это именно тот флаг, которого боится Россия.

Об этом Александр Сырский написал на своей странице в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Сырский поздравил с Днем Государственного Флага

Главнокомандующий ВСУ отметил, что сине-желтый флаг развевался над героями освободительной борьбы более ста лет назад. Под этим флагом шли в бой за государственность воины Армии Украинской Народной Республики, Украинской галицкой армии и Украинской повстанческой армии. Сейчас же наши воины тоже борются за независимость под развевающимся украинским флагом.

"Во всем мире знают, что сине-желтый флаг — это символ свободы. Флаг, которого боится Россия. Знамя народа, который борется за свою независимость и сдерживает русскую орду, которая стремится убить и уничтожить свободу. Этот флаг поднимают украинские военные на передовой и в освобожденных украинских городах и селах. Активисты движения сопротивления на временно оккупированных территориях. Украинские спортсмены на пьедесталах мировых чемпионатов", — добавил Сырский.

Сирський привітав українців з Днем Прапора
Сообщение Александра Сырского. Фото: скриншот

Он подчеркнул, что наш государственный флаг вечно будет развеваться над Киевом. Сырский убежден, что впоследствии его снова поднимут его в Донецке, Луганске, Симферополе, Мариуполе, Бердянске и других временно оккупированных городах.

"Спасибо каждому защитнику и защитнице, которые держат строй под нашим флагом. Пусть это священное знамя вдохновляет всех украинцев, добавляет стойкости и веры в Победу", — добавил Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Флага. Он отметил, что это символ, объединяющий наших граждан по всему миру.

Также мы рассказывали о том, что в Филадельфии возле мэрии подняли украинский флаг. Мероприятие посвятили Дню Независимости Украины.

Украина флаг Александр Сырский праздник День флага Украины
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации