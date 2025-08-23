День Государственного Флага — Сырский поздравил украинцев с праздником

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага. Он отметил, что это — символ свободы украинцев. Это именно тот флаг, которого боится Россия.

Об этом Александр Сырский написал на своей странице в Facebook.

Сырский поздравил с Днем Государственного Флага

Главнокомандующий ВСУ отметил, что сине-желтый флаг развевался над героями освободительной борьбы более ста лет назад. Под этим флагом шли в бой за государственность воины Армии Украинской Народной Республики, Украинской галицкой армии и Украинской повстанческой армии. Сейчас же наши воины тоже борются за независимость под развевающимся украинским флагом.

"Во всем мире знают, что сине-желтый флаг — это символ свободы. Флаг, которого боится Россия. Знамя народа, который борется за свою независимость и сдерживает русскую орду, которая стремится убить и уничтожить свободу. Этот флаг поднимают украинские военные на передовой и в освобожденных украинских городах и селах. Активисты движения сопротивления на временно оккупированных территориях. Украинские спортсмены на пьедесталах мировых чемпионатов", — добавил Сырский.

Сообщение Александра Сырского. Фото: скриншот

Он подчеркнул, что наш государственный флаг вечно будет развеваться над Киевом. Сырский убежден, что впоследствии его снова поднимут его в Донецке, Луганске, Симферополе, Мариуполе, Бердянске и других временно оккупированных городах.

"Спасибо каждому защитнику и защитнице, которые держат строй под нашим флагом. Пусть это священное знамя вдохновляет всех украинцев, добавляет стойкости и веры в Победу", — добавил Главнокомандующий ВСУ.

