Головна Новини дня У Філадельфії до Дня Незалежності підняли український стяг — фото

У Філадельфії до Дня Незалежності підняли український стяг — фото

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 12:18
Біля мерії Філадельфії до Дня Незалежності України підняли синьо-жовтий стяг — фото
Церемонія підняття українського прапора біля мерії в Філадельфії. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia

У Філадельфії відзначили 34 річницю незалежності України. В самому центрі міста біля мерії підняли урочистий синьо-жовтий прапор.

Про це повідомили на сторінці Archeparchy of Philadelphia у Facebook.

Читайте також:

Прапор України замайорів у Філадельфії

У міській ратуші відбулася молитва за Україну — мир, свободу та майбутнє нашої Батьківщини. До заходу приєднались небайдужі містяни, віряни та українці, що проживають в США. Крім того, участь в урочистостях взяла й філадельфійська архієпархія.

"Молімося за Україну. Підтримуймо Україну. Будьмо разом з Україною", — зазначають на сторінці архієпархії.

У Філадельфії підняли прапор України
Люди тримають великий прапор України у Філадельфії. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia
У Філадельфії підняли прапор України
Український прапор та стяг США. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia
У Філадельфії підняли прапор України
Українські ветерани, що взяли участь в урочистостях у Філадельфії. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia
Урочистості до Дня Державного Прапора
Прапор України підняли біля мерії у Філадельфії. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора. Він зазначив, що це символі віри, надії та мужності для багатьох.

Також ми розповідали про те, що в Одесі в День Державного Прапора урочисто підняли синьо-жовтий стяг. Участь у заході взяли містяни, представники влади та військові.

США Україна прапор прапор України День Незалежності 2025
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
