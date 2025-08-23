Біля мерії Філадельфії до Дня Незалежності України підняли синьо-жовтий стяг — фото

У Філадельфії до Дня Незалежності підняли український стяг — фото
У Філадельфії відзначили 34 річницю незалежності України. В самому центрі міста біля мерії підняли урочистий синьо-жовтий прапор.
Про це повідомили на сторінці Archeparchy of Philadelphia у Facebook.
Прапор України замайорів у Філадельфії
У міській ратуші відбулася молитва за Україну — мир, свободу та майбутнє нашої Батьківщини. До заходу приєднались небайдужі містяни, віряни та українці, що проживають в США. Крім того, участь в урочистостях взяла й філадельфійська архієпархія.
"Молімося за Україну. Підтримуймо Україну. Будьмо разом з Україною", — зазначають на сторінці архієпархії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора. Він зазначив, що це символі віри, надії та мужності для багатьох.
Також ми розповідали про те, що в Одесі в День Державного Прапора урочисто підняли синьо-жовтий стяг. Участь у заході взяли містяни, представники влади та військові.
Читайте Новини.LIVE!