Біля мерії Філадельфії до Дня Незалежності України підняли синьо-жовтий стяг — фото

Церемонія підняття українського прапора біля мерії в Філадельфії. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia

У Філадельфії відзначили 34 річницю незалежності України. В самому центрі міста біля мерії підняли урочистий синьо-жовтий прапор.

Про це повідомили на сторінці Archeparchy of Philadelphia у Facebook.

Прапор України замайорів у Філадельфії

У міській ратуші відбулася молитва за Україну — мир, свободу та майбутнє нашої Батьківщини. До заходу приєднались небайдужі містяни, віряни та українці, що проживають в США. Крім того, участь в урочистостях взяла й філадельфійська архієпархія.

"Молімося за Україну. Підтримуймо Україну. Будьмо разом з Україною", — зазначають на сторінці архієпархії.

Люди тримають великий прапор України у Філадельфії. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia

Український прапор та стяг США. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia

Українські ветерани, що взяли участь в урочистостях у Філадельфії. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia

Прапор України підняли біля мерії у Філадельфії. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора. Він зазначив, що це символі віри, надії та мужності для багатьох.

Також ми розповідали про те, що в Одесі в День Державного Прапора урочисто підняли синьо-жовтий стяг. Участь у заході взяли містяни, представники влади та військові.