Главная Новости дня В Филадельфии ко Дню Независимости подняли украинский флаг — фото

В Филадельфии ко Дню Независимости подняли украинский флаг — фото

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 12:18
Возле мэрии Филадельфии ко Дню Независимости Украины подняли сине-желтый флаг — фото
Церемония поднятия украинского флага возле мэрии в Филадельфии. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia

В Филадельфии отметили 34 годовщину независимости Украины. В самом центре города возле мэрии подняли торжественный сине-желтый флаг.

Об этом сообщили на странице Archeparchy of Philadelphia в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Флаг Украины взвился в Филадельфии

В городской ратуше состоялась молитва за Украину — мир, свободу и будущее нашей Родины. К мероприятию присоединились неравнодушные горожане, верующие и украинцы, проживающие в США. Кроме того, участие в торжествах приняла и филадельфийская архиепархия.

"Давайте молиться за Украину. Поддерживаем Украину. Будем вместе с Украиной", — отмечают на странице архиепархии.

У Філадельфії підняли прапор України
Люди держат большой флаг Украины в Филадельфии. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia
У Філадельфії підняли прапор України
Украинский флаг и флаг США. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia
У Філадельфії підняли прапор України
Украинские ветераны, принявшие участие в торжествах в Филадельфии. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia
Урочистості до Дня Державного Прапора
Флаг Украины подняли возле мэрии в Филадельфии. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага. Он отметил, что это символе веры, надежды и мужества для многих.

Также мы рассказывали о том, что в Одессе в День Государственного Флага торжественно подняли сине-желтое знамя. Участие в мероприятии приняли горожане, представители власти и военные.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
