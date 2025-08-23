Возле мэрии Филадельфии ко Дню Независимости Украины подняли сине-желтый флаг — фото

Церемония поднятия украинского флага возле мэрии в Филадельфии. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia

В Филадельфии отметили 34 годовщину независимости Украины. В самом центре города возле мэрии подняли торжественный сине-желтый флаг.

Об этом сообщили на странице Archeparchy of Philadelphia в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Флаг Украины взвился в Филадельфии

В городской ратуше состоялась молитва за Украину — мир, свободу и будущее нашей Родины. К мероприятию присоединились неравнодушные горожане, верующие и украинцы, проживающие в США. Кроме того, участие в торжествах приняла и филадельфийская архиепархия.

"Давайте молиться за Украину. Поддерживаем Украину. Будем вместе с Украиной", — отмечают на странице архиепархии.

Люди держат большой флаг Украины в Филадельфии. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia

Украинский флаг и флаг США. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia

Украинские ветераны, принявшие участие в торжествах в Филадельфии. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia

Флаг Украины подняли возле мэрии в Филадельфии. Фото: Facebook/Archeparchy of Philadelphia

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага. Он отметил, что это символе веры, надежды и мужества для многих.

Также мы рассказывали о том, что в Одессе в День Государственного Флага торжественно подняли сине-желтое знамя. Участие в мероприятии приняли горожане, представители власти и военные.