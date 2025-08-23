Возле мэрии Филадельфии ко Дню Независимости Украины подняли сине-желтый флаг — фото

В Филадельфии ко Дню Независимости подняли украинский флаг — фото
В Филадельфии отметили 34 годовщину независимости Украины. В самом центре города возле мэрии подняли торжественный сине-желтый флаг.
Об этом сообщили на странице Archeparchy of Philadelphia в Facebook.
Флаг Украины взвился в Филадельфии
В городской ратуше состоялась молитва за Украину — мир, свободу и будущее нашей Родины. К мероприятию присоединились неравнодушные горожане, верующие и украинцы, проживающие в США. Кроме того, участие в торжествах приняла и филадельфийская архиепархия.
"Давайте молиться за Украину. Поддерживаем Украину. Будем вместе с Украиной", — отмечают на странице архиепархии.
