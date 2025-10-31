Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Залізниця в руїнах — Кулеба показав наслідки атаки Росії

Залізниця в руїнах — Кулеба показав наслідки атаки Росії

Дата публікації: 31 жовтня 2025 09:46
Оновлено: 10:10
Кулеба показав фото наслідків атаки Росії на залізницю вночі
Руїни залізничного депо. Фото: t.me/OleksiiKuleba

У ніч проти 31 жовтня російські війська здійснили масштабну атаку на транспортну та енергетичну інфраструктуру України, зосередивши удари на залізничних об’єктах Сумщини та Харківщини. Окрім того, постраждали й житлові будинки та інші цивільні об'єкти.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. 

Читайте також:

Росія атакувала залізничні об'єкти Укрзалізниці

У Сумах під прицільний удар потрапило пасажирське депо Укрзалізниці — це було цивільне підприємство, що забезпечує щоденне сполучення з містом і регіоном. Як пояснив Кулеба, там проводять технічний огляд і підготовку вагонів перед рейсами.

Залізниця обстріл
Пошкодження після обстрілу. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Внаслідок масованої атаки БпЛА більшість службових приміщень були знищені, окремо було пошкоджено склад поїзда "Суми — Київ". Завдяки оперативним діям залізничників і своєчасній евакуації персоналу ніхто не постраждав.

Укрзалізниця обстріли
Пошкоджена колія. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Попри наслідки атаки, Укрзалізниця змогла забезпечити безперебійний рух: пасажири ранкового поїзда до столиці вирушили за розкладом — підмінний склад був оперативно поданий із сусіднього регіону.

Укрзалізниця обстріли
Згорілий вагон. Фотог: t.me/OleksiiKuleba
Обстріл поїздів
Пошкодження вагона. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Водночас у Сумах зафіксовано влучання дрона в житловий дев’ятиповерховий будинок. Пожежа охопила п’ять квартир і сім балконів, загалом травмовано 12 людей, яким надають необхідну допомогу.

На Харківщині під удар потрапила залізнична інфраструктура поблизу Лозової. Через пошкодження колій і обладнання поїзди прямують зміненим маршрутом, що спричинило затримки у русі.

Пошкодження поїзда
Згоріле депо. Фото: t.me/OleksiiKuleba

За словами міністра, протягом ночі ворог цілеспрямовано обстрілював критичні та цивільні об’єкти в низці областей.

"Ворог всю ніч обстрілював критичну та цивільну інфраструктуру, житлових будинків на Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, Миколаївщині та  Одещині.  Це цілеспрямовані удари по життю українців, по транспортних артеріях країни. Продовжуємо відновлювальні роботи.  Вдячний кожному, хто працює на місцях, ліквідовує наслідки та допомагає людям", — повідомив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, Росія давно розпочала атаку на об'єкти Укрзалізниці — в компанії коментували, чи готові ліквідовувати наслідки. 

Також Кабмін підтримав законопроєкт, який дозволить Укрзалізниці працювати за європейськими стандартами. 

Укрзалізниця поїзди Харківська область Сумська область обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
