Головна Новини дня Укрзалізниця перейде на стандарти ЄС — що зміниться

Укрзалізниця перейде на стандарти ЄС — що зміниться

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 16:08
Оновлено: 16:08
Уряд підтримав законопроєкт, який наблизить українську залізницю до стандартів ЄС
Потяг УЗ. Фото: lexinform.com.ua

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт Міністерства розвитку, громад та територій "Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України". Очікується, що він наблизить українську залізницю до стандартів ЄС.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у четвер, 30 жовтня.

Читайте також:

Укрзалізниця створить сучасну систему управління — деталі

"Цей закон важливий етап у європейській інтеграції залізниці. Ми переходимо від національних стандартів до єдиних європейських правил, що відкриває для України шлях до створення спільного ринку залізничних перевезень, підвищує безпеку руху і довіру міжнародних партнерів", — зазначив очільник відомства Олексій Кулеба.

Якщо закон ухвалять, то планують створити нову систему обслуговування рухомого складу, а також технічну та операційну сумісність залізничної інфраструктури з країнами ЄС.

Крім того, цим документом мають намір створити сучасну систему управління безпекою на транспорті УЗ та запровадити європейські стандарти допуску машиністів до роботи, а також навчання й підвищення кваліфікації.

"Цей законопроєкт є частиною виконання зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС та індикаторів ініціативи Ukraine Facility, що відкриває шлях до фінансування від ЄС та Світового банку", — зазначають в міністерстві.

Далі законопроєкт має розглянути Верховна Рада. У випадку ухвалення, положення закону набудуть чинності через три роки з дня опублікування — цей перехідний період необхідний для адаптації галузі до нових стандартів.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки потрібно віддати грошей, щоб проїхатись Укрзалізницею до міст Європи.

Також повідомлялося, у яких випадках УЗ компенсує частину вартості квитка.

Кабінет міністрів Укрзалізниця уряд ЄС законопроєкт
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
