Уряд підтримав законопроєкт, який наблизить українську залізницю до стандартів ЄС

Укрзалізниця перейде на стандарти ЄС — що зміниться
Кабінет міністрів підтримав законопроєкт Міністерства розвитку, громад та територій "Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України". Очікується, що він наблизить українську залізницю до стандартів ЄС.
Про це повідомляє пресслужба міністерства у четвер, 30 жовтня.
Укрзалізниця створить сучасну систему управління — деталі
"Цей закон — важливий етап у європейській інтеграції залізниці. Ми переходимо від національних стандартів до єдиних європейських правил, що відкриває для України шлях до створення спільного ринку залізничних перевезень, підвищує безпеку руху і довіру міжнародних партнерів", — зазначив очільник відомства Олексій Кулеба.
Якщо закон ухвалять, то планують створити нову систему обслуговування рухомого складу, а також технічну та операційну сумісність залізничної інфраструктури з країнами ЄС.
Крім того, цим документом мають намір створити сучасну систему управління безпекою на транспорті УЗ та запровадити європейські стандарти допуску машиністів до роботи, а також навчання й підвищення кваліфікації.
"Цей законопроєкт є частиною виконання зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС та індикаторів ініціативи Ukraine Facility, що відкриває шлях до фінансування від ЄС та Світового банку", — зазначають в міністерстві.
Далі законопроєкт має розглянути Верховна Рада. У випадку ухвалення, положення закону набудуть чинності через три роки з дня опублікування — цей перехідний період необхідний для адаптації галузі до нових стандартів.
