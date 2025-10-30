Видео
Дата публикации 30 октября 2025 16:08
обновлено: 16:08
Правительство поддержало законопроект, который приблизит украинскую железную дорогу к стандартам ЕС
Поезд УЗ. Фото: lexinform.com.ua

Кабинет министров поддержал законопроект Министерства развития, громад и территорий "О безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины". Ожидается, что он приблизит украинскую железную дорогу к стандартам ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в четверг, 30 октября.

"Этот закон важный этап в европейской интеграции железной дороги. Мы переходим от национальных стандартов к единым европейским правилам, что открывает для Украины путь к созданию общего рынка железнодорожных перевозок, повышает безопасность движения и доверие международных партнеров", — отметил глава ведомства Алексей Кулеба.

Если закон примут, то планируют создать новую систему обслуживания подвижного состава, а также техническую и операционную совместимость железнодорожной инфраструктуры со странами ЕС.

Кроме того, этим документом намерены создать современную систему управления безопасностью на транспорте УЗ и ввести европейские стандарты допуска машинистов к работе, а также обучение и повышение квалификации.

"Этот законопроект является частью выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и индикаторов инициативы Ukraine Facility, что открывает путь к финансированию от ЕС и Всемирного банка", — отмечают в министерстве.

Далее законопроект должна рассмотреть Верховная Рада. В случае принятия, положения закона вступят в силу через три года со дня опубликования — этот переходный период необходим для адаптации отрасли к новым стандартам.

Напомним, ранее мы писали, сколько нужно отдать денег, чтобы проехаться Укрзализныцей в города Европы.

Также сообщалось, в каких случаях УЗ компенсирует часть стоимости билета.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
