Росія атакувала залізницю на Сумщині й Харківщині — пошкоджено депо

Пожежа на залізниці в Сумській області. Фото: ДСНС Сумщини

У ніч проти 31 жовтня російські війська здійснили чергову серію атак по залізничній інфраструктурі в Сумській та Харківській областях. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Обстріли залізниць 31 жовтня

У Сумах під удар потрапило пасажирське депо. Внаслідок обстрілу було знищено й пошкоджено кілька господарських споруд компанії, а також частину рухомого складу.

Попри наслідки атаки, рух поїздів не зупинився — рейс №779/780 "Суми — Київ" був оперативно забезпечений підмінними вагонами і вирушив у рейс за розкладом.

Водночас у Харківській області під ворожий удар потрапила інфраструктура залізниці в районі Лозової. Через це поїзд №228/227 "Гусарівка — Івано-Франківськ" змушений рухатися зміненим маршрутом. У компанії зазначають, що докладають усіх зусиль, аби мінімізувати відставання від графіка та якнайшвидше відновити нормальний рух.

Нагадаємо, Укрзалізниця планує перейти на стандарти Євросоюзу — відповідний законопроєкт уже підтримав Кабінет Міністрів України.

Також нещодавно Росія скерувала дрон на поїзд в Краматорську.