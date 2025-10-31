Відео
Україна
Головна Новини дня Росія вдарила по залізниці — де найбільші руйнування

Росія вдарила по залізниці — де найбільші руйнування

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 08:26
Оновлено: 08:59
Росія атакувала залізницю на Сумщині й Харківщині — пошкоджено депо
Пожежа на залізниці в Сумській області. Фото: ДСНС Сумщини

У ніч проти 31 жовтня російські війська здійснили чергову серію атак по залізничній інфраструктурі в Сумській та Харківській областях. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє Укрзалізниця. 

Читайте також:

Обстріли залізниць 31 жовтня

У Сумах під удар потрапило пасажирське депо. Внаслідок обстрілу було знищено й пошкоджено кілька господарських споруд компанії, а також частину рухомого складу.

Попри наслідки атаки, рух поїздів не зупинився — рейс №779/780 "Суми — Київ" був оперативно забезпечений підмінними вагонами і вирушив у рейс за розкладом.

Водночас у Харківській області під ворожий удар потрапила інфраструктура залізниці в районі Лозової. Через це поїзд №228/227 "Гусарівка — Івано-Франківськ" змушений рухатися зміненим маршрутом. У компанії зазначають, що докладають усіх зусиль, аби мінімізувати відставання від графіка та якнайшвидше відновити нормальний рух.

Нагадаємо, Укрзалізниця планує перейти на стандарти Євросоюзу — відповідний законопроєкт уже підтримав Кабінет Міністрів України. 

Також нещодавно Росія скерувала дрон на поїзд в Краматорську.

Укрзалізниця поїзди Харківська область Сумська область обстріли
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
