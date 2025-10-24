Відео
Росіяни дроном намагалися атакувати поїзд у Краматорську — деталі

Росіяни дроном намагалися атакувати поїзд у Краматорську — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 17:25
Оновлено: 17:25
Росіяни намагалися обстріляти поїзд Львів–Краматорськ
Поїзд "Укрзалізниці". Ілюстративне фото: "УЗ"/Facebook

На під'їзді до станції Краматорськ російські війська намагалися безпілотником атакувати поїзд. Спроба виявилася невдалою, однак вибуховою хвилею пошкоджено вікна у вагонах.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці" у п'ятницю, 24 жовтня, у Telegram.

Читайте також:

Росіяни намагалися атакувати поїзд Львів–Краматорськ

Сьогодні, 24 жовтня, на під'їзді до станції Краматорськ зафіксовано спробу атаки поїзда №104/103 Львів-Краматорськ безпілотником.

Влучити ворогу не вдалось, проте вибуховою хвилею пошкоджені вікна у трьох вагонах. На щастя, минулося без постраждалих.

В "Укрзалізниці" поінформували, що посадка на поїзд у зворотному напрямку відбулася за розкладом, рейс №103/104 до Львова вже безпечно вирушив з Краматорська.

"Постраждалі вагони буде замінено, наразі продовжуємо рух", — зазначили в "Укрзалізниці".

Атака на поїзд у Краматорську
Скриншот повідомлення "Укрзалізниці"/Telegram

Раніше ми інформували, що через нічні атаки РФ 24 жовтня фіксуються значні ускладнення руху потягів.

Також ми розповідали, як "Укрзалізниця" планує протистояти російським атакам на логістику.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
