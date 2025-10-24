Росіяни намагалися обстріляти поїзд Львів–Краматорськ

Росіяни дроном намагалися атакувати поїзд у Краматорську — деталі
На під'їзді до станції Краматорськ російські війська намагалися безпілотником атакувати поїзд. Спроба виявилася невдалою, однак вибуховою хвилею пошкоджено вікна у вагонах.
Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці" у п'ятницю, 24 жовтня, у Telegram.
Росіяни намагалися атакувати поїзд Львів–Краматорськ
Сьогодні, 24 жовтня, на під'їзді до станції Краматорськ зафіксовано спробу атаки поїзда №104/103 Львів-Краматорськ безпілотником.
Влучити ворогу не вдалось, проте вибуховою хвилею пошкоджені вікна у трьох вагонах. На щастя, минулося без постраждалих.
В "Укрзалізниці" поінформували, що посадка на поїзд у зворотному напрямку відбулася за розкладом, рейс №103/104 до Львова вже безпечно вирушив з Краматорська.
"Постраждалі вагони буде замінено, наразі продовжуємо рух", — зазначили в "Укрзалізниці".
