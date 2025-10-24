Видео
Россияне дроном пытались атаковать поезд в Краматорске — детали

Россияне дроном пытались атаковать поезд в Краматорске — детали

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 17:25
обновлено: 17:47
Россияне пытались обстрелять поезд Львов-Краматорск
Поезд "Укрзализныци". Иллюстративное фото: "УЗ"/Facebook

На подъезде к станции Краматорск российские войска пытались беспилотником атаковать поезд. Попытка оказалась неудачной, однако взрывной волной повреждены окна в вагонах.

Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци" в пятницу, 24 октября, в Telegram.



Россияне пытались атаковать поезд Львов-Краматорск

Сегодня, 24 октября, на подъезде к станции Краматорск зафиксирована попытка атаки поезда №104/103 Львов-Краматорск беспилотником.

Попасть врагу не удалось, однако взрывной волной повреждены окна в трех вагонах. К счастью, обошлось без пострадавших.

В "Укрзализныце" сообщили, что посадка на поезд в обратном направлении состоялась по расписанию, рейс №103/104 во Львов уже безопасно отправился из Краматорска.

"Поврежденные вагоны будут заменены, сейчас продолжаем движение", — отметили в "Укрзалізниці".

Атака на поїзд у Краматорську
Скриншот сообщения "Укрзализныци"/Telegram

Ранее мы информировали, что из-за ночных атак РФ 24 октября фиксируются значительные осложнения движения поездов.

Также мы рассказывали, как "Укрзализныця" планирует противостоять российским атакам на логистику.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
