Россия атаковала железную дорогу на Сумщине и Харьковщине — повреждено депо

Пожар на железной дороге в Сумской области. Фото: ГСЧС Сумщины

В ночь на 31 октября российские войска совершили очередную серию атак по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Обстрелы железных дорог 31 октября

В Сумах под удар попало пассажирское депо. В результате обстрела были уничтожены и повреждены несколько хозяйственных построек компании, а также часть подвижного состава.

Несмотря на последствия атаки, движение поездов не остановилось — рейс №779/780 "Сумы — Киев" был оперативно обеспечен подменными вагонами и отправился в рейс по расписанию.

В то же время в Харьковской области под вражеский удар попала инфраструктура железной дороги в районе Лозовой. Из-за этого поезд №228/227 "Гусаровка — Ивано-Франковск" вынужден двигаться по измененному маршруту. В компании отмечают, что прилагают все усилия, чтобы минимизировать отставание от графика и как можно быстрее восстановить нормальное движение.

Напомним, Укрзализныця планирует перейти на стандарты Евросоюза — соответствующий законопроект уже поддержал Кабинет министров Украины.

Также недавно Россия направила дрон на поезд в Краматорске.