Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия ударила по железной дороге — где самые большие разрушения

Россия ударила по железной дороге — где самые большие разрушения

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 08:26
обновлено: 08:25
Россия атаковала железную дорогу на Сумщине и Харьковщине — повреждено депо
Пожар на железной дороге в Сумской области. Фото: ГСЧС Сумщины

В ночь на 31 октября российские войска совершили очередную серию атак по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы железных дорог 31 октября

В Сумах под удар попало пассажирское депо. В результате обстрела были уничтожены и повреждены несколько хозяйственных построек компании, а также часть подвижного состава.

Несмотря на последствия атаки, движение поездов не остановилось — рейс №779/780 "Сумы — Киев" был оперативно обеспечен подменными вагонами и отправился в рейс по расписанию.

В то же время в Харьковской области под вражеский удар попала инфраструктура железной дороги в районе Лозовой. Из-за этого поезд №228/227 "Гусаровка — Ивано-Франковск" вынужден двигаться по измененному маршруту. В компании отмечают, что прилагают все усилия, чтобы минимизировать отставание от графика и как можно быстрее восстановить нормальное движение.

Напомним, Укрзализныця планирует перейти на стандарты Евросоюза — соответствующий законопроект уже поддержал Кабинет министров Украины.

Также недавно Россия направила дрон на поезд в Краматорске.

Укрзализныця поезда Харьковская область Сумская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации