Кулеба показал фото последствий атаки России на железную дорогу ночью

Руины железнодорожного депо. Фото: t.me/OleksiiKuleba

В ночь на 31 октября российские войска совершили масштабную атаку на транспортную и энергетическую инфраструктуру Украины, сосредоточив удары на железнодорожных объектах Сумщины и Харьковщины. Кроме того, пострадали и жилые дома, и другие гражданские объекты.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В Сумах под прицельный удар попало пассажирское депо Укрзализныци — это было гражданское предприятие, обеспечивающее ежедневное сообщение с городом и регионом. Как пояснил Кулеба, там проводят технический осмотр и подготовку вагонов перед рейсами.

Повреждения после обстрела. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Вследствие массированной атаки БпЛА, большинство служебных помещений были уничтожены, отдельно был поврежден состав поезда "Сумы — Киев". Благодаря оперативным действиям железнодорожников и своевременной эвакуации персонала никто не пострадал.

Поврежденная колея. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Несмотря на последствия атаки, Укрзализныця смогла обеспечить бесперебойное движение: пассажиры утреннего поезда в столицу отправились по расписанию — подменный состав был оперативно подан из соседнего региона.

Сгоревший вагон. Фотог: t.me/OleksiiKuleba

Повреждения вагона. Фото: t.me/OleksiiKuleba

В то же время в Сумах зафиксировано попадание дрона в жилой девятиэтажный дом. Пожар охватил пять квартир и семь балконов, всего травмированы 12 человек, которым оказывают необходимую помощь.

На Харьковщине под удар попала железнодорожная инфраструктура вблизи Лозовой. Из-за повреждения путей и оборудования поезда следуют по измененному маршруту, что повлекло задержки в движении.

Сгоревшее депо. Фото: t.me/OleksiiKuleba

По словам министра, в течение ночи враг целенаправленно обстреливал критические и гражданские объекты в ряде областей.

"Враг всю ночь обстреливал критическую и гражданскую инфраструктуру, жилых домах в Запорожье, Донецкой области, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях. Это целенаправленные удары по жизни украинцев, по транспортным артериям страны. Продолжаем восстановительные работы. Благодарен каждому, кто работает на местах, ликвидирует последствия и помогает людям", — сообщил Алексей Кулеба.

Напомним, Россия давно начала атаку на объекты Укрзализныци — в компании комментировали, готовы ли ликвидировать последствия.

Также Кабмин поддержал законопроект, который позволит Укрзализныце работать по европейским стандартам.