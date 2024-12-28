Дмитро Гордон заявив що в Україні незабаром стихне гаряча фаза війни

Журналіст Дмитро Гордон. Фото: УНІАН

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що війна може закінчитися вже у цьому році. Він стверджує, що вже от-от відбудеться важлива зустріч, яка кардинально вплине на хід бойових дій.

Про це Дмитро Гордон заявив в інтерв'ю.

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"Закінчиться в цьому році. Цей рік закінчується у нас 31 грудня. Сьогодні 25. Ключова дата тут буде 30, тому що 30 грудня має статися велике дещо. Я навіть не хочу вслух це казати. Як би це сказати і не сказати. Хтось з кимось зустрінеться 30 грудня, після чого буде дуже цікавий час. Я маю на увазі закінчення гарячої фази війни", — заявив Гордон.

Цікаво, що восени цього року Дмитро Гордон також був переконаний, що війна в Україні закінчиться до певного терміну.

Тим часом на міжнародній арені тривають запеклі суперечки щодо перемир'я між Україною та Росією. Так прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився, що він думає про перемир'я України та Росії.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп думає про замороження війни.

Тим часом угорський прем'єр Віктор Орбан зробив різку заяву після відмови Володимира Зеленського про різдвяне перемир'я з Росією.