Заморожування війни — Зеленський заявив, що Трамп знає про небезпеку

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Associated Press

Новообраний президент США Дональд Трамп хоче закінчити війну в Україні якнайшвидше. Разом з тим, він знає, що Україна не бажає здаватись та заморожувати війну.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Le Parisien, яке опублікували у вівторок, 17 грудня.

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Як зазначив глава України, Дональд Трамп добре знає про те, що Україна не готова до заморожування війни. Їй потрібні гарантії безпеки.

"Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності... Небезпека полягала у тому, щоб сказати: "Ми заморозимо війну і домовимося з росіянами", — заявив президент.

Зеленський також зазначив, що Трамп хоче швидко розв'язати питання з війною в Україні. Однак зараз, за словами Зеленського, американський лідер поки не має доступу до всієї інформації, яка необхідна.

"Наразі він ще не в Білому домі і не може мати доступу до всієї інформації: розвідки, Міністерства оборони, певних дипломатичних каналів тощо. Коли він буде там, ми зможемо говорити однією мовою, з однаковим рівнем інформації", — пояснив Зеленський.

Також президент наголосив, що Україна вже налагоджує відносини з командою Трампа. Америка може впливати на російського диктатора Володимира Путіна, переконаний Зеленський.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський може бути присутній на його інавгурації. Однак, як наголосив політик, це станеться, тільки якщо глава України цього захоче.

Дональд Трамп повідомив, що є "невеликий прогрес" у питаннях врегулювання війни в Україні. Разом з тим, він утримався від розголошення деталей.