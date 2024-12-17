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Трамп знает, что заморозка войны опасна, — Зеленский

17 декабря 2024 23:57
Ольга Антоновская - редактор
Замораживание войны — Зеленский заявил, что Трамп знает об опасности
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Associated Press
Ольга Антоновская - редактор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет закончить войну в Украине как можно быстрее. Вместе с тем он знает, что Украина не желает сдаваться и замораживать войну.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Parisien, опубликованном во вторник, 17 декабря.

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Как отметил глава Украины, Дональд Трамп хорошо знает о том, что Украина не готова к заморозке войны. Ей требуются гарантии безопасности.

"Трамп знает о моем желании никуда не спешить во вред Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости... Опасность заключалась в том, чтобы сказать: "Мы заморозим войну и договоримся с россиянами", — заявил президент.

Зеленский также отметил, что Трамп хочет быстро решить вопрос о войне в Украине. Однако сейчас, по словам Зеленского, у американского лидера нет доступа ко всей информации, которая необходима.

"Пока он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведке, Министерству обороны, определенным дипломатическим каналам и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации", — пояснил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Украина уже отлаживает относить с командой Трампа. Америка может влиять на российского диктатора Владимира Путина, уверен Зеленский.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский может присутствовать на его инаугурации. Однако, как подчеркнул политик, это произойдет только, если глава Украины этого захочет.

Дональд Трамп сообщил, что есть "небольшой прогресс" в вопросах урегулирования войны в Украине. Вместе с тем он воздержался от разглашения деталей.

Владимир Зеленский Дональд Трамп перемирие война в Украине війна

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