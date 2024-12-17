Що думає Туск про перемир'я України та РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на важливості умов, за яких можуть відбутися перемовини про перемир'я між Україною та Росією. За його словами, перед ймовірними мирними переговорами Україна повинна бути впевнена у підтримці всіх держав, які наразі допомагають їй у війні з Росією.

Про це повідомляє Туск сказав під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Львові у вівторок, 17 грудня.

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Туск підкреслив, що будь-які перемовини не мають відбуватися з позиції сили Росії.

"Ми мусимо всі зосередитись на тому, щоб можливі переговори про перемир'я не йшли з позиції сили Росії, але щоб Україна могла бути впевнена у підтримці всіх держав", — підкреслив він.

Туск наголосив, що у війнах хтось завжди бере гору, і Україна як жертва агресії не повинна поступатися.

"Україна є жертвою нападу, агресії. Це Москва мусить задуматися. Єдиним шляхом до цього є повна співпраця і солідарна підтримка України перед переговорами", — заявив він.

Польський прем'єр пообіцяв просувати цей підхід у Європейському Союзі та в НАТО, щоб єдність підтримки України стала спільною позицією для всіх партнерів.

Візит Туска до Львова

Під час офіційного візиту до Львова Туск закликав світ не спекулювати на темі можливої поразки України.

Також він анонсував надання Україні нового пакету допомоги від Польщі.

До слова, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що реальні мирні переговори з Росією можливі лише тоді, коли будуть створені сприятливі умови на полі бою та на дипломатичному рівні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час зустрічі обговорили низку важливих питань, зокрема ситуацію на фронті та допомогу Україні.

Гаель Весьєр заявив, що Франція підтримує ідею запрошення України до НАТО. Щоправда, рішення про вступ нової держави мають підтримати всі країни, які входять в Альянс.