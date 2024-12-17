Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Туск висловився щодо перемир'я України та РФ arrow

Туск висловився щодо перемир'я України та РФ

17 грудня 2024 22:33
Катерина Османська - Редактор
Що думає Туск про перемир'я України та РФ
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Marko Djurica
Катерина Османська - Редактор

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на важливості умов, за яких можуть відбутися перемовини про перемир'я між Україною та Росією. За його словами, перед ймовірними мирними переговорами Україна повинна бути впевнена у підтримці всіх держав, які наразі допомагають їй у війні з Росією.

Про це повідомляє Туск сказав під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Львові у вівторок, 17 грудня.

Читайте також:

Що сказав Туск про перемир'я між Україною та Росією

Туск підкреслив, що будь-які перемовини не мають відбуватися з позиції сили Росії.  

"Ми мусимо всі зосередитись на тому, щоб можливі переговори про перемир'я не йшли з позиції сили Росії, але щоб Україна могла бути впевнена у підтримці всіх держав", — підкреслив він.  

Туск наголосив, що у війнах хтось завжди бере гору, і Україна як жертва агресії не повинна поступатися.

"Україна є жертвою нападу, агресії. Це Москва мусить задуматися. Єдиним шляхом до цього є повна співпраця і солідарна підтримка України перед переговорами", — заявив він.  

Польський прем'єр пообіцяв просувати цей підхід у Європейському Союзі та в НАТО, щоб єдність підтримки України стала спільною позицією для всіх партнерів.

Візит Туска до Львова

Під час офіційного візиту до Львова Туск закликав світ не спекулювати на темі можливої поразки України.

Також він анонсував надання Україні нового пакету допомоги від Польщі.

До слова, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що реальні мирні переговори з Росією можливі лише тоді, коли будуть створені сприятливі умови на полі бою та на дипломатичному рівні.  

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час зустрічі обговорили низку важливих питань, зокрема ситуацію на фронті та допомогу Україні.

Гаель Весьєр заявив, що Франція підтримує ідею запрошення України до НАТО. Щоправда, рішення про вступ нової держави мають підтримати всі країни, які входять в Альянс.

Польща ЗСУ перемир'я війна в Україні Дональд Туск

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 На Харківщині солдат не підкорився командиру — рішення суду

01:30 Яка зараз ситуація з "бусифікацією" — омбудсман навів статистику

00:50 Чи готова РФ до переговорів і на що здатен санкційний тиск ЄС

00:34 Мудрик найняв юристів, які врятували Погба від завершення кар'єри

00:30 Бронювання у 2025 році — чого чекати аграріям

17 грудня 2024

23:59 У Німеччині назвали умову для розміщення миротворців в Україні

23:57 Трамп знає, що заморожування війни небезпечне, — Зеленський

23:36 Дві третини німців проти передачі Taurus — експерт назвав причину

23:32 Спецпредставник Трампа приїде до Києва — названо дату

23:14 Це досвід для світу — Зеленський про центр протезування у Львові

01:32 На Харківщині солдат не підкорився командиру — рішення суду

01:30 Яка зараз ситуація з "бусифікацією" — омбудсман навів статистику

00:50 Чи готова РФ до переговорів і на що здатен санкційний тиск ЄС

00:34 Мудрик найняв юристів, які врятували Погба від завершення кар'єри

00:30 Бронювання у 2025 році — чого чекати аграріям

17 грудня 2024

23:59 У Німеччині назвали умову для розміщення миротворців в Україні

23:57 Трамп знає, що заморожування війни небезпечне, — Зеленський

23:36 Дві третини німців проти передачі Taurus — експерт назвав причину

23:32 Спецпредставник Трампа приїде до Києва — названо дату

23:14 Це досвід для світу — Зеленський про центр протезування у Львові

Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

23:04 Нардепка назвала проблему, яка впливає на громади Київщини

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії в метро у Києві

Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям