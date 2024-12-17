Что думает Туск о перемирии Украины и РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил важность условий, при которых могут состояться переговоры о перемирии между Украиной и Россией. По его словам, перед вероятными мирными переговорами Украина должна быть уверена в поддержке всех государств, помогающих ей в войне с Россией.

Об этом Туск во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове во вторник, 17 декабря.

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Туск подчеркнул, что какие-либо переговоры не должны происходить с позиции силы России.

"Мы должны все сосредоточиться на том, чтобы возможные переговоры о перемирии не шли с позиции силы России, но чтобы Украина могла быть уверена в поддержке всех государств", — подчеркнул он.

Туск добавил, что в войнах кто-то всегда одерживает верх, и Украина как жертва агрессии не должна уступать.

"Украина является жертвой нападения, агрессии. Это Москва должна задуматься. Единственным путем к этому является полное сотрудничество и солидарная поддержка Украины перед переговорами", — заявил он.

Польский премьер пообещал продвигать этот подход в Европейском Союзе и НАТО, чтобы единство поддержки Украины стало общей позицией для всех партнеров.

Визит Туска во Львов

Во время официального визита во Львов Туск призвал мир не спекулировать по теме возможного поражения Украины.

Также он анонсировал предоставление Украине нового пакета помощи от Польши.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что реальные мирные переговоры с Россией возможны только тогда, когда будут созданы благоприятные условия на поле боя и на дипломатическом уровне.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В ходе встречи обсудили ряд важных вопросов, в том числе ситуацию на фронте и помощь Украине.

Гаэль Весьер заявил, что Франция поддерживает идею приглашения Украины в НАТО. Правда, решение о вступлении нового государства должны поддержать все входящие в Альянс страны.