Дмитрий Гордон заявил, что в Украине вскоре стихнет горячая фаза войны

Журналист Дмитрий Гордон. Фото: УНИАН

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что война может завершиться уже в этом году. Он утверждает, что вот-вот состоится важная встреча, которая кардинально повлияет на ход боевых действий.

Об этом Дмитрий Гордон заявил в интервью.

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Гордон предсказывает окончание войны

"Завершится в этом году. Этот год заканчивается у нас 31 декабря. Сегодня 25. Ключевая дата здесь будет 30, потому что 30 декабря должно произойти большое кое-что. Я даже не хочу вслух это говорить. Как бы это сказать и не сказать. Кто-то с кем-нибудь встретится 30 декабря, после чего будет очень интересное время. Я имею в виду окончание горячей фазы войны", — заявил Гордон.

Интересно, что осенью этого года Дмитрий Гордон также был убежден, что война в Украине истечет к определенному сроку.

Тем временем на международной арене продолжаются ожесточенные споры по поводу перемирия между Украиной и Россией. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск высказался, что он думает о перемирии Украины и России.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Дональд Трамп думает о заморозке войны.

Тем временем венгерский премьер Виктор Орбан сделал резкое заявление после отказа Владимира Зеленского о рождественском перемирии с Россией.