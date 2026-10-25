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Головна Новини дня Закриті кордони ведуть Україну до деградації: аналітик

Закриті кордони ведуть Україну до деградації: аналітик

Ua ru
25 жовтня 2026 14:03
Ексклюзив
Кущ пояснив, чим небезпечні обмеження на виїзд з України ДПСУ
Співробітник Державної прикордонної служби України. Фото ілюстративне: ДПСУ

Політика закритих кордонів та обмеження на виїзд громадян з України можуть призвести до поступової деградації державних інститутів і накопичення внутрішньої суспільної напруги. Штучні заборони не здатні повністю зупинити людей, які прагнуть залишити країну, натомість створюють додаткові проблеми для державного управління.

Про це розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі програми "Світ на зламі" на Новини.LIVE.

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Небезпечна політика закритих кордонів

За словами Куща, обмеження на виїзд суперечать принципам розвитку відкритих систем. Тому він переконаний, що ізоляція держави поступово послаблює її інститути та негативно впливає на суспільні процеси.

"Будь-яка закрита система поступово деградує. І це відбувається на всіх ланках: від державного управління і завершуючи внутрішнім суспільним дискурсом", — наголосив аналітик.

Фахівець зазначив, що навіть суворі обмеження не зупиняють людей, які намагаються залишити країну. Водночас заборони, на його думку, провокують небезпечні ситуації та посилюють внутрішню напругу.

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Як приклад Кущ навів нещодавній випадок затримання чоловіка, який намагався незаконно перетнути українсько-молдавський кордон через водойму.

"Це все одно не зупиняє людей", — підкреслив він.

Зазначимо, що в Україні під час воєнного стану діють обмеження на виїзд за кордон для більшості чоловіків віком від 23 до 60 років.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що українець, який переплив Дністер та опинився на території Молдови, попросив у країни притулку. Чоловіка затримали молдовські прикордонники після незаконного перетину державного кордону. Через подане клопотання його не повернули українській стороні.

Також Новини.LIVE писав, що Молдова передала Україні двох прикордонників, які опинилися на її території під час переслідування порушника кордону на Дністрі. Українських військовослужбовців затримали молдовські правоохоронці для з'ясування обставин інциденту. Після проведення необхідних процедур їх повернули в Україну.

кордон прикордонники виїзд за кордон Олексій Кущ перетин кордону
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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