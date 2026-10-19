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Головна Новини дня Українець, який перепливав Дністер, просить притулку в Молдові

Українець, який перепливав Дністер, просить притулку в Молдові

Ua ru
19 жовтня 2026 14:03
Українець після нападу на Дністрі просить притулку в Молдові Imago/ZUMA Press
Будівля Парламенту Республіки Молдова. Фото: Imago/ZUMA Press

49-річний громадянин України, якого після інциденту доправили до лікарні в Сороках зі струсом мозку, звернувся по притулок у Молдові. Чоловік постраждав унаслідок ймовірного нападу українських прикордонників під час спроби переплисти Дністер 15 жовтня поблизу села Голошниця Сорокського району. 

Про це повідомляє Tvr Moldova, передає Новини.LIVE.

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Як стався інцидент на Дністрі

За попередньою інформацією, чоловіка переслідували двоє українських прикордонників, які перебували в човні. Місцеві жителі з молдовського берега втрутилися та витягли його з води.

Що відомо про українських прикордонників

Обидва прикордонники незаконно перетнули Дністер на човні. При них була зброя. У межах кримінального провадження, розпочатого молдовською владою в Кишиневі, правоохоронці вилучили зброю та човен.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Молдова передала Україні прикордонників, затриманих після інциденту на Дністрі. ДПСУ також проводить службове розслідування щодо працівників. Сам чоловік пояснив свої дії тим, що намагався переплисти Дністер, аби зустрітися з родиною, яка через війну в Україні виїхала до Болгарії. Українські ЗМІ повідомляли, що на березі його чекала жінка та таксист.

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Також Новини.LIVE писали про те, що в Молдові зафіксували падіння п'яти безпілотників, які влада ідентифікувала як російські. Унаслідок інцидентів одна людина дістала легкі поранення, також повідомлялося про незначні пошкодження. Молдовська влада засудила дії Росії та заявила, що вони становлять загрозу для безпеки громадян і регіональної стабільності.

Молдова напад прикордонники біженці інцидент ДПСУ
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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