Молдова повернула Україні прикордонників, затриманих під час інциденту на Дністрі

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: dpsu.gov.ua

Молдова передала Україні прикордонників, яких затримали 15 жовтня під час інциденту на Дністрі. На Вінниччині вони намагалися витягнути з річки чоловіка, який хотів незаконно перетнути державний кордон.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка та джерело в правоохоронних органах, передає Новини.LIVE.

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Повернення прикордонників з Молдови

"За результатами розгляду ситуації, що мала місце 15 жовтня, та обміну інформацією між сторонами, українські прикордонники були повернуті на територію України", — зазначив Демченко.

Наразі триває службове розслідування стосовно дій українських прикордонників.

Крім того, речник зазначив, що Молдова не повертала Україну порушника кордону.

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"В якому він процесуальному стані і що до нього застосовано молдовською стороною, мені не відомо", — каже Демченко.

В інтерв’ю молдовським медіа чоловік пояснив, що намагався переплисти Дністер, аби возз’єднатися з родиною, яка через війну в Україні виїхала до Болгарії.

"Я памʼятаю, як вони підняли руку, щоб ударити мене. Де саме був удар, щиро кажучи, не пам'ятаю. Вода була дуже холодна, я пробув у ній близько 15 хвилин. Коли я прийшов до тями, я лежав на воді на спині. Потім вони розгорнули човен і хотіли вдарити мене гвинтом. Коли я дістався берега, хлопці витягли мене, а українські прикордонники намагалися мене втримати. Люди втрутилися. Можливо, вони врятували мені життя", — розповів порушник кордону.

Водночас, за інформацією джерела "УП", на українському березі виявили його дружину та таксиста, яких підозрюють у сприянні незаконному перетину кордону.

Як писали Новини.LIVE, на території Молдови виявили п’ять безпілотників, які визначили як російські. Внаслідок цих інцидентів одна людина зазнала легких травм, а також було зафіксовано незначні пошкодження. Молдовська влада засудила дії Росії.

Раніше посольство Росії в Кишиневі заявило, що ЄС нібито не заперечує проти перебування російських військових у Придністров’ї. У Молдові спростували таке трактування заяв.