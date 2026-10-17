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Головна Новини дня П’ять російських дронів упали в Молдові за добу: є постраждалий

П’ять російських дронів упали в Молдові за добу: є постраждалий

Ua ru
17 жовтня 2026 18:38
Російські дрони в Молдові: п’ять безпілотників упали за добу politia.md
Уламки безпілотника, який виявили на півдні Молдови. Фото: politia.md

У Молдові зафіксували падіння п’яти безпілотників, які влада ідентифікувала як російські. Унаслідок інцидентів одна людина дістала легкі поранення, також зафіксували незначні пошкодження. Молдовська влада засудила дії Росії та заявила про загрозу для безпеки громадян і регіональної стабільності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

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П’ять російських дронів упали на території Молдови

У четвер і п’ятницю, 15–16 жовтня, п’ять безпілотників, які молдовська влада ідентифікувала як російські, порушили повітряний простір країни та впали протягом трохи більш ніж 17 годин. Інциденти сталися переважно в північних і східних районах Молдови.

Унаслідок падіння дронів одна людина зазнала легких поранень. Також зафіксували незначні пошкодження.

Минулого тижня ще один безпілотник упав приблизно за 35 км від столиці Молдови — Кишинева.

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Молдова засудила дії Росії через падіння дронів

Міністерство закордонних справ Молдови засудило дії Росії. У відомстві заявили, що такі інциденти загрожують безпеці громадян і регіональній стабільності через агресивну війну РФ проти України.

Через порушення повітряного простору країни молдовське МЗС неодноразово викликало російського посла Олега Озерова, вимагаючи пояснень.

Молдова, уряд якої прагне вступу до Європейського Союзу до 2030 року, засудила російське вторгнення в Україну та неодноразово критикувала порушення свого повітряного простору. Країна має спільний кордон з Україною.

Президентка Молдови Мая Санду регулярно критикує зовнішню політику Росії, вважаючи її такою, що суперечить інтересам країни. Вона також не дозволила Олегу Озерову вручити вірчі грамоти, хоча російський дипломат перебуває в Молдові понад два роки.

Своєю чергою Росія звинувачує Маю Санду в проведенні політики, спрямованої проти РФ. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у четвер, 15 жовтня, що поліпшення відносин між Росією та Молдовою можливе лише за умови, що уряд Санду відмовиться від політики, яку Москва називає "русофобською".

Новини.LIVE інформували, що заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Юрій Черевашенко вважає, що Росія може свідомо спрямовувати дрони в бік Молдови та Румунії. За його словами, лише 2–3% безпілотників можуть відхилятися від маршруту через вплив РЕБ, а ретранслятори в Чорному морі забезпечують стабільне покриття. Черевашенко також попередив, що російська супутникова система "Рассвет" може посилити стійкість дронів до українських засобів РЕБ, а серйозні проблеми можуть виникнути приблизно в середині 2028 року.

Новини.LIVE також писали, що 24 вересня 2026 року у Румунії безпілотник перетнув повітряний простір країни та впав поблизу міста Солка в повіті Сучава. Для моніторингу повітряної ситуації підняли винищувачі F-16, а жителів прикордонних районів попередили про небезпеку. Через інцидент у чотирьох населених пунктах тимчасово призупинили заняття в школах.

Молдова безпілотники дрони війна в Україні Мая Санду Росія
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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