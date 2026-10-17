Обломки беспилотника, обнаруженного на юге Молдовы. Фото: politia.md

В Молдове зафиксировали падение пяти беспилотников, которые власти идентифицировали как российские. В результате инцидентов один человек получил легкие ранения, также зафиксированы незначительные повреждения. Молдавские власти осудили действия России и заявили об угрозе безопасности граждан и региональной стабильности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Пять российских дронов упали на территории Молдовы

В четверг и пятницу, 15–16 октября, пять беспилотников, которые молдавские власти идентифицировали как российские, нарушили воздушное пространство страны и упали в течение чуть более 17 часов. Инциденты произошли преимущественно в северных и восточных районах Молдовы.

В результате падения дронов один человек получил легкие ранения. Также были зафиксированы незначительные повреждения.

На прошлой неделе ещё один беспилотник упал примерно в 35 км от столицы Молдовы — Кишинёва.

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Молдова осудила действия России в связи с падением дронов

Министерство иностранных дел Молдовы осудило действия России. В ведомстве заявили, что такие инциденты угрожают безопасности граждан и региональной стабильности из-за агрессивной войны РФ против Украины.

Из-за нарушения воздушного пространства страны молдавский МИД неоднократно вызывал российского посла Олега Озерова, требуя объяснений.

Молдова, правительство которой стремится к вступлению в Европейский Союз к 2030 году, осудила российское вторжение в Украину и неоднократно критиковала нарушения своего воздушного пространства. Страна имеет общую границу с Украиной.

Президент Молдовы Майя Санду регулярно критикует внешнюю политику России, считая её противоречащей интересам страны. Она также не разрешила Олегу Озерову вручить верительные грамоты, хотя российский дипломат находится в Молдове более двух лет.

В свою очередь Россия обвиняет Майю Санду в проведении политики, направленной против РФ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в четверг, 15 октября, что улучшение отношений между Россией и Молдовой возможно только при условии, что правительство Санду откажется от политики, которую Москва называет "русофобской".

Новини.LIVE сообщали, что заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Юрий Черевашенко считает, что Россия может сознательно направлять дроны в сторону Молдовы и Румынии. По его словам, лишь 2–3 % беспилотников могут отклоняться от маршрута из-за воздействия РЭБ, а ретрансляторы в Черном море обеспечивают стабильное покрытие. Черевашенко также предупредил, что российская спутниковая система "Рассвет" может повысить устойчивость дронов к украинским средствам РЭБ, а серьезные проблемы могут возникнуть примерно в середине 2028 года.

Новини.LIVE также писали, что 24 сентября 2026 года в Румынии беспилотник пересек воздушное пространство страны и упал вблизи города Солка в уезде Сучава. Для мониторинга воздушной обстановки были подняты истребители F-16, а жителей приграничных районов предупредили об опасности. Из-за инцидента в четырех населенных пунктах временно приостановили занятия в школах.