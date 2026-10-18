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Главная Новости дня Молдова вернула Украине пограничников, задержанных на Днестре

Молдова вернула Украине пограничников, задержанных на Днестре

Ua ru
18 октября 2026 22:02
Молдова вернула Украине пограничников, задержанных во время инцидента на Днестре
Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко. Фото: dpsu.gov.ua

Молдова передала Украине пограничников, задержанных 15 октября во время инцидента на Днестре. В Винницкой области они пытались вытащить из реки мужчину, который хотел незаконно пересечь государственную границу.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко и источник в правоохранительных органах, передает Новини.LIVE.

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Возвращение пограничников из Молдовы

"По результатам рассмотрения ситуации, имевшей место 15 октября, и обмена информацией между сторонами, украинские пограничники были возвращены на территорию Украины", — отметил Демченко.

В настоящее время ведется служебное расследование в отношении действий украинских пограничников.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что Молдова не вернула Украине нарушителя границы.

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"В каком он находится процессуальном положении и какие меры в отношении него приняты молдавской стороной, мне неизвестно", — говорит Демченко.

В интервью молдавским СМИ мужчина объяснил, что пытался переплыть Днестр, чтобы воссоединиться с семьей, которая из-за войны в Украине уехала в Болгарию.

"Я помню, как они подняли руку, чтобы ударить меня. Куда именно был нанесен удар, честно говоря, не помню. Вода была очень холодная, я пробыл в ней около 15 минут. Когда я пришел в себя, я лежал на воде на спине. Потом они развернули лодку и хотели ударить меня винтом. Когда я добрался до берега, ребята вытащили меня, а украинские пограничники пытались меня удержать. Люди вмешались. Возможно, они спасли мне жизнь", — рассказал нарушитель границы.

В то же время, по информации источника "УП", на украинском берегу обнаружили его жену и таксиста, которых подозревают в содействии незаконному пересечению границы.

Как писали Новини.LIVE, на территории Молдовы обнаружили пять беспилотников, которые определили как российские. В результате этих инцидентов один человек получил легкие травмы, а также были зафиксированы незначительные повреждения. Молдавские власти осудили действия России.

Ранее посольство России в Кишиневе заявило, что ЕС якобы не возражает против пребывания российских военных в Приднестровье. В Молдове опровергли такую интерпретацию заявлений.

Молдова Украина пограничники ГПСУ Андрей Демченко
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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