Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинец, переплывший Днестр, просит убежища в Молдове

Украинец, переплывший Днестр, просит убежища в Молдове

Ua ru
19 октября 2026 14:03
Украинец после нападения на Днестре просит убежища в Молдове Imago/ZUMA Press
Здание парламента Республики Молдова. Фото: Imago/ZUMA Press

49-летний гражданин Украины, которого после инцидента доставили в больницу в Сороках с сотрясением мозга, обратился за убежищем в Молдову. Мужчина пострадал в результате предполагаемого нападения украинских пограничников во время попытки переплыть Днестр 15 октября вблизи села Голошница Сорокского района.

Об этом сообщает Tvr Moldova, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как произошел инцидент на Днестре

По предварительной информации, мужчину преследовали двое украинских пограничников, находившихся в лодке. Местные жители с молдавского берега вмешались и вытащили его из воды.

Что известно об украинских пограничниках

Оба пограничника незаконно пересекли Днестр на лодке. При них было оружие. В рамках уголовного производства, возбужденного молдавскими властями в Кишиневе, правоохранители изъяли оружие и лодку.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Молдова передала Украине пограничников, задержанных после инцидента на Днестре. ГПСУ также проводит служебное расследование в отношении сотрудников. Сам мужчина объяснил свои действия тем, что пытался переплыть Днестр, чтобы встретиться с семьёй, которая из-за войны в Украине уехала в Болгарию. Украинские СМИ сообщали, что на берегу его ждали женщина и таксист.

Читайте также:

Также Новини.LIVE писали о том, что в Молдове зафиксировали падение пяти беспилотников, которые власти идентифицировали как российские. В результате инцидентов один человек получил легкие ранения, также сообщалось о незначительных повреждениях. Молдавские власти осудили действия России и заявили, что они представляют угрозу для безопасности граждан и региональной стабильности.

Молдова нападение пограничники беженцы инцидент ГПСУ
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации