Здание парламента Республики Молдова. Фото: Imago/ZUMA Press

49-летний гражданин Украины, которого после инцидента доставили в больницу в Сороках с сотрясением мозга, обратился за убежищем в Молдову. Мужчина пострадал в результате предполагаемого нападения украинских пограничников во время попытки переплыть Днестр 15 октября вблизи села Голошница Сорокского района.

Об этом сообщает Tvr Moldova, передает Новини.LIVE.

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Как произошел инцидент на Днестре

По предварительной информации, мужчину преследовали двое украинских пограничников, находившихся в лодке. Местные жители с молдавского берега вмешались и вытащили его из воды.

Что известно об украинских пограничниках

Оба пограничника незаконно пересекли Днестр на лодке. При них было оружие. В рамках уголовного производства, возбужденного молдавскими властями в Кишиневе, правоохранители изъяли оружие и лодку.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Молдова передала Украине пограничников, задержанных после инцидента на Днестре. ГПСУ также проводит служебное расследование в отношении сотрудников. Сам мужчина объяснил свои действия тем, что пытался переплыть Днестр, чтобы встретиться с семьёй, которая из-за войны в Украине уехала в Болгарию. Украинские СМИ сообщали, что на берегу его ждали женщина и таксист.

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Также Новини.LIVE писали о том, что в Молдове зафиксировали падение пяти беспилотников, которые власти идентифицировали как российские. В результате инцидентов один человек получил легкие ранения, также сообщалось о незначительных повреждениях. Молдавские власти осудили действия России и заявили, что они представляют угрозу для безопасности граждан и региональной стабильности.