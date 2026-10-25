Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Закрытые границы ведут Украину к деградации: аналитик

Закрытые границы ведут Украину к деградации: аналитик

Ua ru
25 октября 2026 14:03
Эксклюзив
Кущ объяснил, чем опасны ограничения на выезд из Украины ГПСУ
Сотрудник Государственной пограничной службы Украины. Фото иллюстративное: ГПСУ

Политика закрытых границ и ограничения на выезд граждан из Украины могут привести к постепенной деградации государственных институтов и накоплению внутренней общественной напряженности. Искусственные запреты не способны полностью остановить людей, стремящихся покинуть страну, а вместо этого создают дополнительные проблемы для государственного управления.

Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире программы "Світ на зламі" на Новини.LIVE.

Реклама

Опасная политика закрытых границ

По словам Куща, ограничения на выезд противоречат принципам развития открытых систем. Поэтому он убежден, что изоляция государства постепенно ослабляет его институты и негативно влияет на общественные процессы.

"Любая закрытая система постепенно деградирует. И это происходит на всех уровнях: от государственного управления и заканчивая внутренним общественным дискурсом", — подчеркнул аналитик.

Специалист отметил, что даже строгие ограничения не останавливают людей, которые пытаются покинуть страну. В то же время запреты, по его мнению, провоцируют опасные ситуации и усиливают внутреннюю напряженность.

Читайте также:

В качестве примера Кущ привел недавний случай задержания мужчины, который пытался незаконно пересечь украинско-молдавскую границу через водоем.

"Это все равно не останавливает людей", — подчеркнул он.

Отметим, что в Украине во время военного положения действуют ограничения на выезд за границу для большинства мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинец, который переплыл Днестр и оказался на территории Молдовы, попросил у страны убежища. Мужчину задержали молдавские пограничники после незаконного пересечения государственной границы. Из-за поданного ходатайства его не вернули украинской стороне.

Также Новини.LIVE писал, что Молдова передала Украине двух пограничников, которые оказались на ее территории во время преследования нарушителя границы на Днестре. Украинских военнослужащих задержали молдавские правоохранители для выяснения обстоятельств инцидента. После проведения необходимых процедур их вернули в Украину.

граница пограничники выезд за границу Алексей Кущ пересечение границы
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации