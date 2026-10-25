Сотрудник Государственной пограничной службы Украины. Фото иллюстративное: ГПСУ

Политика закрытых границ и ограничения на выезд граждан из Украины могут привести к постепенной деградации государственных институтов и накоплению внутренней общественной напряженности. Искусственные запреты не способны полностью остановить людей, стремящихся покинуть страну, а вместо этого создают дополнительные проблемы для государственного управления.

Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире программы "Світ на зламі" на Новини.LIVE.

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Опасная политика закрытых границ

По словам Куща, ограничения на выезд противоречат принципам развития открытых систем. Поэтому он убежден, что изоляция государства постепенно ослабляет его институты и негативно влияет на общественные процессы.

"Любая закрытая система постепенно деградирует. И это происходит на всех уровнях: от государственного управления и заканчивая внутренним общественным дискурсом", — подчеркнул аналитик.

Специалист отметил, что даже строгие ограничения не останавливают людей, которые пытаются покинуть страну. В то же время запреты, по его мнению, провоцируют опасные ситуации и усиливают внутреннюю напряженность.

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В качестве примера Кущ привел недавний случай задержания мужчины, который пытался незаконно пересечь украинско-молдавскую границу через водоем.

"Это все равно не останавливает людей", — подчеркнул он.

Отметим, что в Украине во время военного положения действуют ограничения на выезд за границу для большинства мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинец, который переплыл Днестр и оказался на территории Молдовы, попросил у страны убежища. Мужчину задержали молдавские пограничники после незаконного пересечения государственной границы. Из-за поданного ходатайства его не вернули украинской стороне.

Также Новини.LIVE писал, что Молдова передала Украине двух пограничников, которые оказались на ее территории во время преследования нарушителя границы на Днестре. Украинских военнослужащих задержали молдавские правоохранители для выяснения обстоятельств инцидента. После проведения необходимых процедур их вернули в Украину.