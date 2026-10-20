Речник Державної прикордонної служби України. Фото: facebook.com/andriy.demchenko.2025

Українські прикордонники опинилися на території Молдови під час затримання чоловіка, який намагався переплисти Дністер. Причиною стало технічна несправність човна. Військовослужбовців повернули в Україну, а чоловік залишився в Молдові.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Як українські прикордонники опинилися в Молдові

Під час спроби затримати українця, який намагався переплисти Дністер, прикордонний наряд через технічну несправність човна опинився на території сусідньої країни. За словами Андрія Демченка, військовослужбовці не мали наміру перетинати державний кордон.

Коментуючи обставини інциденту, речник ДПСУ наголосив, що перетин кордону не був навмисним. Він пояснив:

"Умислу у прикордонного наряду перетинати кордон не було".

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Після з'ясування всіх обставин та проведення прикордонно-представницької зустрічі українських військовослужбовців оперативно повернули в Україну.

Водночас чоловік, якого намагалися затримати під час спроби переплисти Дністер, залишився на території Молдови. Демченко зазначив, що не має інформації про його процесуальний статус і заходи, яких щодо нього вжила молдовська прикордонна поліція.

Речник ДПСУ пояснив, що подальші дії молдовської сторони залежать від її законодавства щодо людей, які незаконно перетинають державний кордон:

"Фактично він (чоловік, що тікав, — Ред.) залишився там. Я не можу сказати, який його процесуальний статус, які умови відносно нього застосовані прикордонною поліцією Молдови, бо сторона виконує свої норми законодавства відносно тих людей, які у незаконний спосіб перетнули кордон".

Новини.LIVE інформували, що 15 жовтня 2026 року на Вінниччині українські прикордонники намагалися затримати чоловіка, який хотів незаконно перетнути Дністер, але під час інциденту опинилися на території Молдови. Після з’ясування обставин молдовська сторона повернула військовослужбовців в Україну, а щодо їхніх дій розпочали службове розслідування. Чоловіка Молдова Україні не передавала, а його процесуальний статус залишається невідомим.

Новини.LIVE також писали, що 49-річний українець, який постраждав під час спроби переплисти Дністер 15 жовтня, звернувся по притулок у Молдові. Після інциденту чоловіка зі струсом мозку доправили до лікарні в Сороках, а місцеві жителі витягли його з води.