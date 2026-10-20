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Главная Новости дня Поломка лодки: в ГПСУ объяснили, как пограничники оказались в Молдове

Поломка лодки: в ГПСУ объяснили, как пограничники оказались в Молдове

Ua ru
20 октября 2026 17:00
Поломка лодки на Днестре: как пограничники оказались в Молдове facebook.com/andriy.demchenko.2025
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины. Фото: facebook.com/andriy.demchenko.2025

Украинские пограничники оказались на территории Молдовы во время задержания мужчины, который пытался переплыть Днестр. Причиной стала техническая неисправность лодки. Военнослужащих вернули в Украину, а мужчина остался в Молдове.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Как украинские пограничники оказались в Молдове

Во время попытки задержать украинца, пытавшегося переплыть Днестр, пограничный наряд из-за технической неисправности лодки оказался на территории соседней страны. По словам Андрея Демченко, военнослужащие не имели намерения пересекать государственную границу.

Комментируя обстоятельства инцидента, пресс-секретарь ГПСУ подчеркнул, что пересечение границы не было преднамеренным. Он пояснил:

"У пограничного наряда не было умысла пересекать границу".

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После выяснения всех обстоятельств и проведения погранично-представительской встречи украинских военнослужащих оперативно вернули в Украину.

В то же время мужчина, которого пытались задержать во время попытки переплыть Днестр, остался на территории Молдовы. Демченко отметил, что не располагает информацией о его процессуальном статусе и мерах, которые в отношении него приняла молдавская пограничная полиция.

Пресс-секретарь ГПСУ пояснил, что дальнейшие действия молдавской стороны зависят от её законодательства в отношении лиц, незаконно пересекающих государственную границу:

"Фактически он (бежавший мужчина — Ред.) остался там. Я не могу сказать, каков его процессуальный статус, какие меры в отношении него приняты пограничной полицией Молдовы, поскольку сторона действует в соответствии со своими законодательными нормами в отношении лиц, незаконно пересекших границу".

Новини.LIVE сообщали, что 15 октября 2026 года в Винницкой области украинские пограничники пытались задержать мужчину, который хотел незаконно пересечь Днестр, но во время инцидента оказались на территории Молдовы. После выяснения обстоятельств молдавская сторона вернула военнослужащих в Украину, а в отношении их действий начало служебное расследование. Мужчину Молдова Украине не передавала, а его процессуальный статус остается неизвестным.

Новини.LIVE также писали, что 49-летний украинец, пострадавший при попытке переплыть Днестр 15 октября, обратился за убежищем в Молдову. После инцидента мужчину с сотрясением мозга доставили в больницу в Сороках, а местные жители вытащили его из воды.

Молдова пограничники ГПСУ выезд за границу Андрей Демченко пересечение границы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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