Досягнення США - допомога Україні Захист України — одне з головних досягнень США 2023 року, — Байден

Джа Байден. Фото: скриншот

Президент США Джо Байден назвав захист України, Ізраїлю та інших партнерів від зовнішньої агресії одним з найголовніших досягнень США 2023 року.

Про це йдеться в дописі американського лідера на його офіційній сторінці в соцмережі Х.

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Що сказав Байден

"Стояли на захисті наших союзників і партнерів в Ізраїлі, Україні та по всьому світу, а також зміцнювали наші альянси по всьому світу", — заявив Байден.

Про основні досягнення своєї адміністрації за рік, що минув, президент США написав у розділі "Зміцнення демократії у країні та за кордоном".

Байден також відзначив угамування інфляції, вирішення кліматичної кризи, посилення інвестицій в американське виробництво, створення нових робочих місць, підвищення доступності вищої освіти, зменшення насильства в державі тощо.

Раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден підписав указ про санкції проти банків світу. Йдеться про ті, що фінансують постачання товарів для російської армії.

Нагадуємо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена все активніше дає зрозуміти, що підтримує конфіскацію заморожених активів російського Центробанку на суму понад 300 мільярди доларів. Вона розпочала "термінові переговори" із союзниками щодо використання цих коштів для допомоги Україні в момент, коли фінансова підтримка слабшає.