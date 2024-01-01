Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Захист України — одне з головних досягнень США 2023 року, — Байден arrow

Захист України — одне з головних досягнень США 2023 року, — Байден

1 січня 2024 03:29
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Досягнення США - допомога Україні Захист України — одне з головних досягнень США 2023 року, — Байден
Джа Байден. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Президент США Джо Байден назвав захист України, Ізраїлю та інших партнерів від зовнішньої агресії одним з найголовніших досягнень США 2023 року.

Про це йдеться в дописі американського лідера на його офіційній сторінці в соцмережі Х.

Читайте також:
Досягнення США у 2023 році. Фото: Тwitter/POTUS

Що сказав Байден

"Стояли на захисті наших союзників і партнерів в Ізраїлі, Україні та по всьому світу, а також зміцнювали наші альянси по всьому світу", — заявив Байден.

Про основні досягнення своєї адміністрації за рік, що минув, президент США написав у розділі "Зміцнення демократії у країні та за кордоном".

Байден також відзначив угамування інфляції, вирішення кліматичної кризи, посилення інвестицій в американське виробництво, створення нових робочих місць, підвищення доступності вищої освіти, зменшення насильства в державі тощо.

Раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден підписав указ про санкції проти банків світу. Йдеться про ті, що фінансують постачання товарів для російської армії.

Нагадуємо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена все активніше дає зрозуміти, що підтримує конфіскацію заморожених активів російського Центробанку на суму понад 300 мільярди доларів. Вона розпочала "термінові переговори" із союзниками щодо використання цих коштів для допомоги Україні в момент, коли фінансова підтримка слабшає.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі