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Байден підписав оборонний бюджет США — чи передбачає він допомогу Україні

22 грудня 2023 23:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Байден підписав оборонний бюджет США — чи передбачає він допомогу Україні
Термінова війна.
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Джо Байден підписав законопроект про оборонну політику Сполучених Штатів після того, як закон був прийнятий Конгресом минулого тижня. Закон передбачає рекордні 886 мільярдів доларів щорічних військових витрат і санкціонує такі напрямки, як допомога Україні та відмова від партнерства з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомили у Білому домі.

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