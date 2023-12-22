Байден підписав оборонний бюджет США — чи передбачає він допомогу Україні
22 грудня 2023 23:08
Термінова війна.
Президент Джо Байден підписав законопроект про оборонну політику Сполучених Штатів після того, як закон був прийнятий Конгресом минулого тижня. Закон передбачає рекордні 886 мільярдів доларів щорічних військових витрат і санкціонує такі напрямки, як допомога Україні та відмова від партнерства з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Про це повідомили у Білому домі.
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