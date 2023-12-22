Байден підписав оборонний бюджет США — чи передбачає він допомогу Україні

Термінова війна.

Президент Джо Байден підписав законопроект про оборонну політику Сполучених Штатів після того, як закон був прийнятий Конгресом минулого тижня. Закон передбачає рекордні 886 мільярдів доларів щорічних військових витрат і санкціонує такі напрямки, як допомога Україні та відмова від партнерства з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомили у Білому домі.

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