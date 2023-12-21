США почали термінові переговори про конфіскацію активів РФ — подробиці від NYT

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена все активніше дає зрозуміти, що підтримує конфіскацію заморожених активів російського Центробанку на суму понад 300 мільярди доларів. Вона розпочала "термінові переговори" із союзниками щодо використання цих коштів для допомоги Україні в момент, коли фінансова підтримка слабшає.

Про це повідомило американське видання NYT із посиланням на неназваних високопосадовців США та ЄС.

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Журналісти нагадали, що донедавна міністерка фінансів США Джанет Єллен стверджувала, що без схвалення Конгресу вилучення коштів не дозволено законом у Сполучених Штатах.

Але тепер, як інформує NYT, адміністрація Байдена в координації з G7 почала по іншому дивитися на те, чи зможе вона застосувати свої повноваження, чи їй слід звернутися до Конгресу з проханням використати ці кошти.

За словами співрозмовників журналістів, переговори між міністрами фінансів, керівниками центральних банків, дипломатами та юристами останніми тижнями активізувалися, оскільки адміністрація Байдена "чинить тиск" на Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію, Канаду та Японію, щоб вони розробили стратегію до 24 лютого. Тобто, до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ до України.

Дискусії навколо російських активів

Як пише NYT, Байден ще не затвердив стратегію і багато деталей залишаються предметом гарячих дискусій. Політики мають визначити, чи будуть гроші спрямовані безпосередньо в Україну або ж використані на її користь іншими способами.

Видання також інформує, обговорення набули ще більшої важливості, коли Конгресу не вдалося досягти угоди про виділення додаткового фінансування військової допомоги для України до кінця року.

Раніше ми повідомили, що рейтинг президента США Джо Байдена швидко падає серед молодих виборців. Це пов'язано з тим, що молодь розчарована у політиці, яку веде американський лідер, зокрема стосовно питань клімату та нездатності списати студентський борг за кредитами.