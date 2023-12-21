США начали срочные переговоры о конфискации активов РФ — подробности от NYT

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена все активнее дает понять, что поддерживает конфискацию замороженных активов российского Центробанка на сумму более 300 миллиардов долларов. Она начала "срочные переговоры" с союзниками по использованию этих средств для помощи Украине в момент, когда финансовая поддержка ослабевает.

Об этом сообщило американское издание NYT со ссылкой на неназванных чиновников США и ЕС.

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Журналисты напомнили, что до недавнего времени министерша финансов США Джанет Йеллен утверждала, что без одобрения Конгресса изъятие средств не разрешено законом в Соединенных Штатах.

Но теперь, как информирует NYT, администрация Байдена в координации с G7 начала иначе смотреть на то, сможет ли она применить свои полномочия или следует обратиться к Конгрессу с просьбой использовать эти средства.

По словам собеседников журналистов, переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами в последние недели активизировались, поскольку администрация Байдена "оказывает давление" на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, чтобы они разработали стратегию до 24 февраля. То есть, ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Дискуссии вокруг российских активов

Как пишет NYT, Байден еще не утвердил стратегию и многие детали остаются предметом горячих дискуссий. Политики должны определить, будут ли деньги направлены непосредственно в Украину или же использованы в ее пользу другими способами.

Издание также информирует, обсуждения приобрели еще большую важность, когда Конгрессу не удалось достичь соглашения о выделении дополнительного финансирования военной помощи для Украины до конца года.

Ранее мы сообщили, что рейтинг президента США Джо Байден быстро падает среди молодых избирателей. Это связано с тем, что молодежь разочарована в политике, которую ведет американский лидер, в частности, по вопросам климата и неспособности списать студенческий долг по кредитам.