Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow США начали срочные переговоры о конфискации активов РФ — подробности от NYT arrow

США начали срочные переговоры о конфискации активов РФ — подробности от NYT

21 декабря 2023 23:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
США начали срочные переговоры о конфискации активов РФ — подробности от NYT
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена все активнее дает понять, что поддерживает конфискацию замороженных активов российского Центробанка на сумму более 300 миллиардов долларов. Она начала "срочные переговоры" с союзниками по использованию этих средств для помощи Украине в момент, когда финансовая поддержка ослабевает.

Об этом сообщило американское издание NYT со ссылкой на неназванных чиновников США и ЕС.

Читайте также:

США активизируют переговоры по российским активам

Журналисты напомнили, что до недавнего времени министерша финансов США Джанет Йеллен утверждала, что без одобрения Конгресса изъятие средств не разрешено законом в Соединенных Штатах.

Но теперь, как информирует NYT, администрация Байдена в координации с G7 начала иначе смотреть на то, сможет ли она применить свои полномочия или следует обратиться к Конгрессу с просьбой использовать эти средства.

По словам собеседников журналистов, переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами в последние недели активизировались, поскольку администрация Байдена "оказывает давление" на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, чтобы они разработали стратегию до 24 февраля. То есть, ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Дискуссии вокруг российских активов

Как пишет NYT, Байден еще не утвердил стратегию и многие детали остаются предметом горячих дискуссий. Политики должны определить, будут ли деньги направлены непосредственно в Украину или же использованы в ее пользу другими способами.

Издание также информирует, обсуждения приобрели еще большую важность, когда Конгрессу не удалось достичь соглашения о выделении дополнительного финансирования военной помощи для Украины до конца года.

Ранее мы сообщили, что рейтинг президента США Джо Байден быстро падает среди молодых избирателей. Это связано с тем, что молодежь разочарована в политике, которую ведет американский лидер, в частности, по вопросам климата и неспособности списать студенческий долг по кредитам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме