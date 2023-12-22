Байден подписал оборонный бюджет США — предусматривает ли он помощь Украине

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Джо Байден подписал законопроект выделения средств на оборонную политику Соединенных Штатов. Кроме всего прочего, он предусматривает и помощь Украине.

Об этом сообщили в Белом доме, сообщает Reuters.

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Что известно о законопроекте

Закон предусматривает выделение рекордных 886 миллиардов долларов на ежегодные военные расходы. Кроме того, он санкционирует такие направления расходов, как помощь Украине и отказ от партнерства с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент Джо Байден подписал закон в пятницу. Он был принят Палатой представителей и Сенатом неделю назад и состоит из почти 3100 страниц.

Как будут тратить средства

Окончательная версия законопроекта включает многочисленные меры, направленные на "прекращение бодрствования в армии", согласно резюме, предоставленного возглавляемым республиканцами Комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил.

Финансирование отдельного пакета национальной безопасности в размере 105 миллиардов долларов, который предоставит больше помощи Израилю и Украине, продолжает быть предметом разногласий в Конгрессе, а республиканцы в Сенате настаивают на том, чтобы больше иностранной помощи сопровождалось серьезными изменениями политики безопасности границ.

Хотя были переговоры по достижению консенсуса, ни одного двухпартийного соглашения достигнуто не было.

Что получит Украина

Законопроект продолжит Инициативу содействия безопасности Украине до конца 2026 года и выделит 300 миллионов долларов на программу в текущем и следующем финансовых годах.

Программа предусматривает финансирование федерального правительства, чтобы платить промышленности за производство оружия и помощи в сфере безопасности для отправки в Украину, а не привлекать непосредственно из запасов оружия в США.

Ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против банков мира. Речь идет о том, что финансируют поставки товаров для российской армии.

Напомним, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена все активнее дает понять, что поддерживает конфискацию замороженных активов российского Центробанка на сумму более 300 миллиардов долларов. Она начала "срочные переговоры" с союзниками по использованию этих средств для помощи Украине в момент, когда финансовая поддержка ослабевает.