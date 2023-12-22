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США затвердили санкції проти банків, які працюють з Росією

22 грудня 2023 17:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
США затвердили санкції проти банків, які працюють з Росією
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент США Джо Байден підписав указ про санкції проти банків світу. Йдеться про ті, що фінансують постачання товарів для російської армії.

Про це повідомляється в указі Білого дому.

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За даними з указу, міністр фінансів США може накладати на іноземну фінансову установу санкції. Це може статися за умови, що у діях банку, виявлять співпрацю з оборонною промисловістю Росії.

Також причиною для запровадження санкцій може стати "будь-яка послуга, пов'язана з військово-промисловою базою Росії, зокрема продаж, постачання або передання… будь-якого товару або класу товарів".

В указі вказано, що до іноземних фінустанов належать організації від банків до пенсійних фондів чи операторів платіжних систем, а також їхні дочірні компанії. Санкції на установи можуть бути запроваджені без попередження, щоб уникнути переховування активів.

Крім того, будуть введені санкції на російські діаманти. В адміністрації президента США мають надії, що під загрозою накладання санкцій, фінустанови будуть уникати будь-які зв'язки з РФ.

Нагадаємо, офіційний журнал ЄС показав перелік фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції в межах ухваленого 12-го пакета Євросоюзу. До списку навіть потрапили родичі колишнього президента Росії Дмитра Мєдвєдєва. 

Додамо, новий пакет санкцій ЄС проти Росії повинен вдарити по військовій економіці країни-агресорки. А також має допомогти запобігти обхід санкцій країною-терористкою стосовно товарів подвійного призначення. 

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