Зеленський вказав на особливість нового пакету санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії повинен вдарити по військовій економіці країни-агресорки. А також має допомогти запобігти обхід санкцій країною-терористкою стосовно товарів подвійного призначення.

Про це у своєму зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Голова держави зазначив, що введення заборони на російські алмази та діаманти — один з важливих пунктів запроваджених санкцій.

"Нові заходи проти обходу санкцій та проти постачання в Росію товарів та технологій подвійного призначення… Є нові обмеження імпорту з Росії. Все це справді допоможе скоротити економічну основу війни, і ми будемо продовжувати роботу з партнерами, щоб санкції, які застосовані Європою, працювали глобально", — сказав він.

Володимир Зеленський — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський привітав воїнів військової контррозвідки Служби безпеки України. Сьогодні, 18 грудня, вони відзначають свій професійний день.

Також сьогодні він провів зустріч з американським підприємцем-філантропом Говардом Баффетом та представив гостю його ім'я на Алеї сміливості в Києві.

А також в Україні провели опитування, аби визначити, кому громадяни більше довіряють. Зазначається, що відсоток тих, хто вірить Президенту та депутатам Верховної Ради, різко впав.