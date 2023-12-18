Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський вказав на особливість нового пакету санкцій проти Росії arrow

Зеленський вказав на особливість нового пакету санкцій проти Росії

18 грудня 2023 22:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський вказав на особливість нового пакету санкцій проти Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії повинен вдарити по військовій економіці країни-агресорки. А також має допомогти запобігти обхід санкцій країною-терористкою стосовно товарів подвійного призначення. 

Про це у своєму зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський

Читайте також:

Зеленський подякував за санкції проти Росії

Голова держави зазначив, що введення заборони на російські алмази та діаманти — один з важливих пунктів запроваджених санкцій.

"Нові заходи проти обходу санкцій та проти постачання в Росію товарів та технологій подвійного призначення… Є нові обмеження імпорту з Росії. Все це справді допоможе скоротити економічну основу війни, і ми будемо продовжувати роботу з партнерами, щоб санкції, які застосовані Європою, працювали глобально", — сказав він.

Володимир Зеленський — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський привітав воїнів військової контррозвідки Служби безпеки України. Сьогодні, 18 грудня, вони відзначають свій професійний день.

Також сьогодні він провів зустріч з американським підприємцем-філантропом Говардом Баффетом та представив гостю його ім'я на Алеї сміливості в Києві.

А також в Україні провели опитування, аби визначити, кому громадяни більше довіряють. Зазначається, що відсоток тих, хто вірить Президенту та депутатам Верховної Ради, різко впав.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі