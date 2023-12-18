Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский указал на особенность нового пакета санкций против России arrow

Зеленский указал на особенность нового пакета санкций против России

18 декабря 2023 22:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский указал на особенность нового пакета санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Новый пакет санкций ЕС против России должен ударить по военной экономике страны-агрессора. А также должен помочь предотвратить обход санкций страной-террористом в отношении товаров двойного назначения.

Об этом в своем обращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Зеленский поблагодарил за санкции против России

Глава государства отметил, что введение запрета на российские алмазы и бриллианты — один из важных пунктов введенных санкций.

"Новые меры против обхода санкций и против поставок в Россию товаров и технологий двойного назначения… Есть новые ограничения импорта из России. Все это действительно поможет сократить экономическую основу войны, и мы будем продолжать работу с партнерами, чтобы санкции, применяемые Европой, работали глобально", — сказал он.

Владимир Зеленский — последние новости

Напомним, сегодня Владимир Зеленский поздравил воинов военной контрразведки Службы безопасности Украины. Сегодня, 18 декабря, они отмечают свой профессиональный день.

Также сегодня он провел встречу с американским предпринимателем-филантропом Говардом Баффетом и представил гостю его имя на Аллее смелости в Киеве.

А также в Украине был проведен опрос, чтобы определить, кому граждане больше доверяют. Отмечается, что процент доверяющих Президенту и депутатам Верховной Рады резко упал.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме