Зеленский указал на особенность нового пакета санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Новый пакет санкций ЕС против России должен ударить по военной экономике страны-агрессора. А также должен помочь предотвратить обход санкций страной-террористом в отношении товаров двойного назначения.

Об этом в своем обращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства отметил, что введение запрета на российские алмазы и бриллианты — один из важных пунктов введенных санкций.

"Новые меры против обхода санкций и против поставок в Россию товаров и технологий двойного назначения… Есть новые ограничения импорта из России. Все это действительно поможет сократить экономическую основу войны, и мы будем продолжать работу с партнерами, чтобы санкции, применяемые Европой, работали глобально", — сказал он.

Владимир Зеленский — последние новости

Напомним, сегодня Владимир Зеленский поздравил воинов военной контрразведки Службы безопасности Украины. Сегодня, 18 декабря, они отмечают свой профессиональный день.

Также сегодня он провел встречу с американским предпринимателем-филантропом Говардом Баффетом и представил гостю его имя на Аллее смелости в Киеве.

А также в Украине был проведен опрос, чтобы определить, кому граждане больше доверяют. Отмечается, что процент доверяющих Президенту и депутатам Верховной Рады резко упал.