Зеленський презентував Говарду Беффету його ім'я на Алеї сміливості

Президент України Володимир Зеленський та американський підприємець Говард Баффет. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 18 грудня, до Києва приїхав американський підприємець та філантроп Говард Баффет. Він уже зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленський. Глава держави представив Баффету його ім'я на Алеї сміливості.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Баффет на Алеї сміливості

"Алея сміливості. Ім’я Говарда Баффета серед імен лідерів, які поруч з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення Росії", — розповів Зеленський.

Він зазначив, що Говард Баффет неодноразово приїжджав в Україну, щоб допомогти. За його словами, підтримка процесу розмінування країни дуже цінна. Зеленський подякував американському підприємцю за підтримку.

Нагадаємо, у вівторок, 19 грудня, відбудеться підсумкова пресконференція Президента України Володимира Зеленського. Засоби масової інформації можуть акредитувати своїх співробітників на цю подію.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав унікальні кадри українських бійців на фронті взимку. За його словами, українці завжди захищають себе і здобувають те, що потрібно.