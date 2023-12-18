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Зеленский презентовал Говарду Беффету его имя на Аллее смелости

18 декабря 2023 19:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский презентовал Говарду Беффету его имя на Аллее смелости
Президент Украины Владимир Зеленский и американский предприниматель Говард Баффетт. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 18 декабря, в Киев приехал американский предприниматель и филантроп Говард Баффет. Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства представил Баффету его имя на Аллее смелости.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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"Аллея смелости. Имя Говарда Баффета среди имен лидеров, которые рядом с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения России", — рассказал Зеленский.

Он отметил, что Говард Баффет не раз приезжал в Украину, чтобы помочь. По его словам, поддержка процесса разминирования страны очень ценная. Зеленский поблагодарил американского предпринимателя за поддержку.

Напомним, во вторник, 19 декабря, состоится итоговая пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского. Средства массовой информации могут аккредитовать своих сотрудников по этому событию.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал уникальные кадры украинских бойцов на фронте зимой. По его словам, украинцы всегда защищают себя и приобретают то, что нужно.

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