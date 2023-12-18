Зеленський привітав контррозвідників СБУ та згадав їхні найкращі операції

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів військової контррозвідки Служби безпеки України. Сьогодні, 18 грудня, вони відзначають свій професійний день.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Привітання від Зеленського

Глава держави наголосив, що воїни військової контррозвідки СБУ — це не просто хоробрі бійці, а це взірцево хоробрі воїни, взірцево результативні. Він наголосив, що на них потрібно рівнятися.

"Вони дуже вдало воюють і на землі, і в нашому морі. Окупанти це вже відчули на собі — сотні наших потужних операцій. Усі знають про ураження Кримського мосту, про роботу наших безпілотників — особливих, зокрема на морі. Вони ефективно виявляють шпигунів і зрадників", — наголосив Зеленський.

За його словами, це лише невеличка частина того, що реально робить військова контррозвідка СБУ.

Глава держави подякував воїнам за кожен прояв їхньої сили, сміливість та за всі перемоги в боях.

Нагадаємо, військові контррозвідники Служби безпеки України з вогником відзначили своє професійне свято ударами по позиціях російських окупантів. Також знищено значну кількість військової техніки ворога.

Також ми писали, що сьогодні, 18 грудня, до Києва приїхав американський підприємець та філантроп Говард Баффет. Він уже зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави представив Баффету його ім'я на Алеї сміливості.