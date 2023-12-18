Зеленский поздравил контрразведчиков СБУ и вспомнил их лучшие операции
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов военной контрразведки Службы безопасности Украины. Сегодня, 18 декабря, они отмечают свой профессиональный день.
Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.
Поздравление от Зеленского
Глава государства подчеркнул, что воины военной контрразведки СБУ — это не просто храбрые бойцы, а это образцово храбрые воины, образцово результативные. Он подчеркнул, что на них нужно равняться.
"Они очень удачно воюют и на земле, и в нашем море. Оккупанты это уже почувствовали на себе — сотни наших мощных операций. Все знают о поражении Крымского моста, о работе наших беспилотников — особых, в том числе на море. Они эффективно выявляют шпионов и предателей", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, это лишь небольшая часть того, что реально делает военная контрразведка СБУ.
Глава государства поблагодарил воинов за каждое проявление их силы, смелость и все победы в боях.
Напомним, военные контрразведчики Службы безопасности Украины с огоньком отметили свой профессиональный праздник ударами по позициям российских оккупантов. Также уничтожено значительное количество военной техники врага.
Также мы писали, что сегодня, 18 декабря, в Киев приехал американский предприниматель и филантроп Говард Баффет. Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства представил Баффету его имя на Аллее смелости.
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