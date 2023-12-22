США утвердили санкции против банков, работающих с Россией

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против банков мира. Речь идет о тех, которые финансируют поставки товаров для российской армии.

Об этом сообщается в указе Белого дома.

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По данным из указа, министр финансов США может наложить на иностранное финансовое учреждение санкции. Это может произойти при условии, что в действиях банка будет выявлено сотрудничество с оборонной промышленностью России.

Также причиной для введения санкций может стать "любая услуга, связанная с военно-промышленной базой России, в частности, продажа, поставка или передача… любого товара или класса товаров".

В указе указано, что к иностранным финучреждениям относятся организации от банков до пенсионных фондов или операторы платежных систем, а также их дочерние компании. Санкции на учреждения могут быть введены без предупреждения во избежание скрытия активов.

Кроме того, будут введены санкции на российские бриллианты. В администрации президента США надеются, что под угрозой наложения санкций, финучреждения будут избегать каких-либо связей с РФ.

Напомним, официальный журнал ЕС показал перечень попавших под санкции физических и юридических лиц в рамках принятого 12-го пакета Евросоюза. В список даже попали родственники бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Добавим, что новый пакет санкций ЕС против России должен ударить по военной экономике страны-агрессорки. А также должен помочь предотвратить обход санкций страной-террористкой в отношении товаров двойного назначения.