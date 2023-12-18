Під нові санкції ЄС потрапили родичі ексголови Кремля — хто ще у списку

Експрезидент Росії Дмитро Мєдвєдєв, чиї родичі у списку санкцій. Ілюстративне фото: росЗМІ

Офіційний журнал ЄС сьогодні показав перелік фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції в межах ухваленого 12-го пакета Євросоюзу. До списку навіть потрапили родичі колишнього президента Росії Дмитра Мєдвєдєва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Як зазначається, у списку містяться імена російських пропагандистів та колаборантів з тимчасово окупованих територій та Криму, пропагандистські місцеві компанії теле- та радіомовлення, а також їхній керівний склад.

Серед топпосадовців країни-терористки до списку потрапили:

син колишнього президента Росії Дмитра Медведєва Ілля;

головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії Віктор Афзалов;

голова Московської міської думи Олексій Шапошніков

та весь склад російської ЦВК.

Санкції також розповсюдились на кількох членів російської військово-промислової комісії, на російський фінрегулятор Росфінмоніторинг та на його директора Юрія Чіханчіна, а також на директорів низки оборонних підприємств, серед яких — гендиректор російської ракетобудівної компанії КТРВ Борис Обносов, який раніше потрапив під чеські санкції.

Санкційний тиск також на собі відчує низка підприємств російського ВПК:

Санкт-Петербурзьке підприємництво "Спецмаш";

Пермський пороховий завод;

підрозділ "Уралвагонзаводу" "Уралтрансмаш" з Єкатеринбурга;

авіабудівна компанія "Туполєв";

Казанський вертолітний завод;

Тульський збройовий завод.

Також під санкції потрапили кілька російських військових та приватних військових компаній, які ведуть агресію проти України, зокрема співзасновник ПВК "Редут" Анатолій Каразій.

Нагадаємо, що сьогодні Євросоюз ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на важливі сектори економіки країни-агресора та можливості обходити минулі санкції.

Раніше санкції проти країни-терористки запровадила Японія: уряд прем'єр-міністра країни Фуміо Кішіди додав до санкційного переліку 57 російських компаній та шість компаній з ОАЕ, Вірменії, Сирії та Узбекистану.