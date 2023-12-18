ЄС ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Сьогодні, 18 грудня, Європейський Союз ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на важливі сектори економіки країни-агресора та можливості обходити минулі санкції.

Про це повідомляє Єврорада.

Читайте також:

Нові санкції проти Росії

"Цим 12-м пакетом ми пропонуємо потужний набір нових санкцій та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину. Наше послання чітке, як я вже заявляв, коли головував на неформальному засіданні Ради міністрів закордонних справ у Києві: ми залишаємося непохитними у своїй відданості Україні і продовжуватимемо підтримувати її боротьбу за свободу і суверенітет", — наголосив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

З 1 січня 2024 року, зокрема, запроваджуються заборони на імпорт природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних виробів з діамантами, оброблених чи вироблених у Росії.

Реакція України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що новий пакет передбачає низку секторальних обмежень. Серед них:

поступова заборона на імпорт російських алмазів;

заборона на надання програмного забезпечення для промислового виробництва;

розширена заборона на імпорт з РФ зрідженого нафтового газу, чавуну, чорних металів.

До того ж ЄС вводить часткову заборону транзиту через Росію товарів, що можуть збільшити промислові потужності, а також посилюється механізм обмеження цін на російську нафту. Також було розширено заборону на експорт компонентів безпілотників й високотехнологічних товарів.

"Тиск на Росію повинен системно продовжуватися. Щоб знекровити російську воєнну машину. Щоб агресор відчув ціну розв’язаної війни та дорого заплатив за страждання й руйнування, завдані Україні", — наголосив Шмигаль.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що йому приємно, що низка рекомендацій групи Макфола — Єрмака були враховані партнерами України.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Японія запровадила нові санкції проти Росії через її агресію щодо України. Загалом уряд країни додав до санкційного переліку ще 57 російських компаній та шість компаній з Об’єднаних Арабських Еміратів, Вірменії, Сирії та Узбекистану.