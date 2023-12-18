ЄС ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії
Сьогодні, 18 грудня, Європейський Союз ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на важливі сектори економіки країни-агресора та можливості обходити минулі санкції.
Про це повідомляє Єврорада.
Нові санкції проти Росії
"Цим 12-м пакетом ми пропонуємо потужний набір нових санкцій та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину. Наше послання чітке, як я вже заявляв, коли головував на неформальному засіданні Ради міністрів закордонних справ у Києві: ми залишаємося непохитними у своїй відданості Україні і продовжуватимемо підтримувати її боротьбу за свободу і суверенітет", — наголосив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
З 1 січня 2024 року, зокрема, запроваджуються заборони на імпорт природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних виробів з діамантами, оброблених чи вироблених у Росії.
Реакція України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що новий пакет передбачає низку секторальних обмежень. Серед них:
- поступова заборона на імпорт російських алмазів;
- заборона на надання програмного забезпечення для промислового виробництва;
- розширена заборона на імпорт з РФ зрідженого нафтового газу, чавуну, чорних металів.
До того ж ЄС вводить часткову заборону транзиту через Росію товарів, що можуть збільшити промислові потужності, а також посилюється механізм обмеження цін на російську нафту. Також було розширено заборону на експорт компонентів безпілотників й високотехнологічних товарів.
"Тиск на Росію повинен системно продовжуватися. Щоб знекровити російську воєнну машину. Щоб агресор відчув ціну розв’язаної війни та дорого заплатив за страждання й руйнування, завдані Україні", — наголосив Шмигаль.
Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що йому приємно, що низка рекомендацій групи Макфола — Єрмака були враховані партнерами України.
Нагадаємо, Японія запровадила нові санкції проти Росії через її агресію щодо України. Загалом уряд країни додав до санкційного переліку ще 57 російських компаній та шість компаній з Об’єднаних Арабських Еміратів, Вірменії, Сирії та Узбекистану.
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