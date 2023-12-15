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Японія запровадила нові санкції проти російських компаній — деталі

15 грудня 2023 13:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Японія запровадила нові санкції проти російських компаній — деталі
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Японія запровадила нові санкції проти Росії через її агресію щодо України. Загалом уряд країни додав до санкційного переліку ще 57 російських компаній та шість компаній з Об’єднаних Арабських Еміратів, Вірменії, Сирії та Узбекистану.

Про це пише France24.

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Зазначається, що за весь час Японія наклала заборону на експорт для 494 компаній РФ, 27 білоруських та ще для шести інших країн.

Також у Токіо вже заморозили активи російських фізичних і юридичних осіб. Крім того, Японія заборонила експортувати товари для російських військових компаній та експорт будівельних та інженерних послуг. 

Проти яких політичних діячів РФ було введено санкції

Крім того, було введено санкції проти:

  • заступниці міністра оборони РФ Тетяни Шевцової;
  • уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової,
  • дитячого омбудсмена Московської області Ксенії Мішонової,
  • очільника Сухопутного штабу військ рф Олександра Лапіна.

Нагадаємо, раніше адміністрація президента Джо Байдена наклала санкції на понад 250 осіб і компаній за підтримку війни Росії на території України. Серед них 85, які запропонувала група Макфола — Єрмака.

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