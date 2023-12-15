Япония ввела новые санкции против российских компаний — детали

Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: REUTERS

Япония ввела новые санкции против России из-за ее агрессии в отношении Украины. В целом правительство страны добавило в санкционный перечень еще 57 российских компаний и шесть компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Армении, Сирии и Узбекистана.

Об этом пишет France24.

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Отмечается, что за все время Япония наложила запрет на экспорт для 494 компаний РФ, 27 белорусских и еще шести других стран.

Также в Токио уже заморозили активы российских физических и юридических лиц. Япония запретила экспортировать товары для российских военных компаний и экспорт строительных и инженерных услуг.

Против каких политических деятелей РФ были введены санкции

Кроме того, были введены санкции против:

заместителя министра обороны РФ Татьяны Шевцовой;

уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой,

детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой,

руководителя Сухопутного штаба войск России Александра Лапина.

Напомним, ранее администрация президента Джо Байдена наложила санкции более чем на 250 человек и компаний за поддержку войны России на территории Украины. Среди них 85, которые предложила группа Макфола — Ермака.