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Япония ввела новые санкции против российских компаний — детали

15 декабря 2023 13:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Япония ввела новые санкции против российских компаний — детали
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Япония ввела новые санкции против России из-за ее агрессии в отношении Украины. В целом правительство страны добавило в санкционный перечень еще 57 российских компаний и шесть компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Армении, Сирии и Узбекистана.

Об этом пишет France24.

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Отмечается, что за все время Япония наложила запрет на экспорт для 494 компаний РФ, 27 белорусских и еще шести других стран.

Также в Токио уже заморозили активы российских физических и юридических лиц. Япония запретила экспортировать товары для российских военных компаний и экспорт строительных и инженерных услуг.

Против каких политических деятелей РФ были введены санкции

Кроме того, были введены санкции против:

  • заместителя министра обороны РФ Татьяны Шевцовой;
  • уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой,
  • детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой,
  • руководителя Сухопутного штаба войск России Александра Лапина.

Напомним, ранее администрация президента Джо Байдена наложила санкции более чем на 250 человек и компаний за поддержку войны России на территории Украины. Среди них 85, которые предложила группа Макфола — Ермака.

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