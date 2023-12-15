Япония ввела новые санкции против российских компаний — детали
Япония ввела новые санкции против России из-за ее агрессии в отношении Украины. В целом правительство страны добавило в санкционный перечень еще 57 российских компаний и шесть компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Армении, Сирии и Узбекистана.
Об этом пишет France24.
Какие компании вошли в санкционный список Японии
Отмечается, что за все время Япония наложила запрет на экспорт для 494 компаний РФ, 27 белорусских и еще шести других стран.
Также в Токио уже заморозили активы российских физических и юридических лиц. Япония запретила экспортировать товары для российских военных компаний и экспорт строительных и инженерных услуг.
Против каких политических деятелей РФ были введены санкции
Кроме того, были введены санкции против:
- заместителя министра обороны РФ Татьяны Шевцовой;
- уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой,
- детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой,
- руководителя Сухопутного штаба войск России Александра Лапина.
Напомним, ранее администрация президента Джо Байдена наложила санкции более чем на 250 человек и компаний за поддержку войны России на территории Украины. Среди них 85, которые предложила группа Макфола — Ермака.
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