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США запровадили нові санкції проти РФ — хто опинився у списку

12 грудня 2023 20:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
США запровадили нові санкції проти РФ — хто опинився у списку
Президент США Джо Байден. Фото: Фото: Andrew Harnik/AP/picture alliance
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Адміністрація президента Джо Байдена наклала санкції на понад 250 осіб і компаній за підтримку війни Росії на території України. Серед них 85, які запропонувала група Макфола — Єрмака.

Про це повідомляє CNN.

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Новий пакет санкцій проти Росії

Міністерство фінансів США ввело санкції проти понад 150 об'єктів, пов'язаних з військово-промисловою базою Росії.

"Державний департамент США взявся за більш ніж 100 об'єктів, звинувачених в ухиленні від санкцій і зміцненні майбутнього енергетичного виробництва та експорту потужностей Росії", — зазначив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нові санкції націлені на компанії та людей, що знаходяться в третіх країнах, включаючи Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати та Китай. Про них було оголошено після віртуальної зустрічі лідерів G7 минулого тижня.

"США та їхні союзники, та партнери єдині в нашій постійній підтримці України перед обличчям неспровокованої, невиправданої та незаконної війни Росії. Ми продовжуватимемо використовувати наявні в нашому розпорядженні інструменти для сприяння притягненню до відповідальності за злочини Росії в Україні та тих, хто фінансує та підтримує російську військову машину", — наголосив Блінкен.

Єрмак підтвердив введення санкцій проти РФ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив запровадження нового пакету санкцій проти Росії та додав, що це результат спільної роботи України та партнерів.

"Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет санкцій проти Росії. У списку понад 200 людей і компаній із РФ, Туреччини, ОАЕ та країн Азії. Більшість імен і назв пов'язані з російським ВПК. Серед них — 85, які запропонувала група Макфола — Єрмака", — підкреслив очільник ОП.

Повідомлення про новий пакет санкцій
Повідомлення про новий пакет санкцій. Фото: скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні запровадив нові санкції проти громадян та компаній з Росії. До списку увійшли поплічники чеченського терориста Рамзана Кадирова.

Додамо, за три квартали 2023 року в Росії зафіксували 150 випадків технічних несправностей літаків. Минулого року було зафіксовано 50 несправностей — що втричі менше.

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