США ввели новые санкции против РФ — кто оказался в списке

Президент США Джо Байден. Фото: Фото: Andrew Harnik/AP/picture alliance

Администрация президента Джо Байдена наложила санкции более чем на 250 человек и компаний за поддержку войны России на территории Украины. Среди них 85, предложенных группой Макфола — Ермака.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Новый пакет санкций против России

Министерство финансов США ввело санкции против более 150 объектов, связанных с военно-промышленной базой России.

"Государственный департамент США взялся за более 100 объектов, обвиненных в уклонении от санкций и укреплении будущего энергетического производства и экспорта мощностей России", — отметил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Новые санкции нацелены на компании и находящихся в третьих странах людей, включая Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Китай. О них было объявлено после виртуальной встречи лидеров G7 на прошлой неделе.

"США и их союзники, и партнеры едины в нашей постоянной поддержке Украины перед лицом не провоцированной, неоправданной и незаконной войны России. Мы будем продолжать использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для содействия привлечения к ответственности за преступления России в Украине и тех, кто финансирует и поддерживает русскую военную машину", — подчеркнул Блинкен.

Ермак подтвердил введение санкций против РФ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил введение нового пакета санкций против России и добавил, что это результат совместной работы Украины и партнеров.

"Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете санкций против России. В списке более 200 человек и компаний из РФ, Турции, ОАЭ и стран Азии. Большинство имен и названий связано с российским ВПК. Среди них — 85, которые предложила группа Макфола — Ермака", — подчеркнул глава ОП.

Уведомление о новом пакете санкций. Фото: скриншот поста Ермака

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против граждан и компаний из России. В список вошли приспешники чеченского террориста Рамзана Кадырова.

Добавим, за три квартала 2023 года в России зафиксировали 150 случаев технических неисправностей самолетов. В прошлом году было зафиксировано 50 неисправностей, что в три раза меньше.